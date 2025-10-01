王騰遭小米辭退後 多平台帳號異動：小紅書註銷、快手封禁、抖音私密

在小米中國區前市場部總經理王騰遭辭退後，其多個社交平台帳號近期出現包括顯示註銷、被封禁等異動，備受外界關注。此前，小米於9月8日通報王騰因「洩露公司機密、存在利益衝突」遭辭退。

據快科技，小米中國區市場部前總經理王騰的小紅書帳號已顯示註銷，其快手帳號則被封禁，抖音帳號已設為私密，微信影音號內容全部清空。目前，其微博帳號仍可正常顯示，但簡介部分已刪去與小米相關的職務頭銜。

公開資料顯示，王騰在被辭退前為小米集團中國區市場部總經理，並兼任REDMI品牌總經理，為核心中層管理人員。此前，在9月8日，小米通報王騰因「洩露公司機密信息，且存在利益衝突等嚴重違規違紀行為」。根據《小米集團員工違規違紀行為處理辦法》、《小米集團誠信廉潔守則》等制度規定，小米決定給予王騰辭退的處分。

王騰在當日晚發文稱，「很慚愧跟大家說聲抱歉，過去犯了一些錯誤，接受該有的代價。」他並感謝小米創辦人雷軍及主管多年培養，稱「非常不捨離開，未來仍會一如既往支持小米與REDMI。」由於消息引發外界議論其是否出售機密，王騰隔日再發文澄清，強調沒有竊取或出售公司機密、也未收受錢財，雖有失職行為，但未涉違法。

據悉，王騰2016年加入小米，2020年進入REDMI團隊擔任產品總監，2021年曾在河南分公司任職，2023年回到北京總部並出任REDMI品牌發言人。2024年2月，他升任REDMI品牌總經理及小米中國區市場部總經理。

極目新聞指，9月25日晚小米創辦人雷軍舉行年度演講，名單中已不見王騰。當時，微博顯示王騰正在收看直播。報導稱，雷軍早前在直播中曾公開提到王騰洩密，稱「小米有保密制度，除了我們騰總動不動洩密，被罰款以外，我的口碑還是可以的」。雷軍也曾在新產品介紹影片中提醒王騰「你這次一定要保密」。

值得注意的是，今年6月，小米公關部總經理王化亦在社交平台透露，自己被要求簽署單獨保密協議，並提到王騰同樣收到了協議，引發大量網友在評論區調侃王騰「經常洩密」。

另，東方財經提到，王騰長期主持Redmi系列手機發表會，最近一次是8月21日晚的Redmi Note15系列發表會，距離被辭退僅18天。同時，王騰在脈脈（大陸招聘平台）的個人頁面中，在小米工作經歷後附上「流汗黃豆」表情符號，這在大陸網路語境中通常表示無奈或負面情緒。