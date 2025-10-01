分析：中國經濟加速探底 牛市主靠政策支撐

中國7、8月經濟數據不佳，尤其房地產領域持續走下坡，但A股不斷走高，滬指今天逼近3900點。學者分析，為應對關稅戰，上半年政策已經過度用力，當前中國經濟確實在加速探底；反觀牛市的核心，其實是政策支撐和國家隊的成熟操作。

微信公眾號「首席經濟學家論壇」今天刊發西京研究院院長趙建的文章，分析當前中國經濟「冰火交織」的情況。

在宏觀經濟方面，他說，7、8月份的中國經濟整體就是「掉頭向下」的態勢。很多數據都超出預期的低，和上半年形成鮮明對比。除了出口還保持平穩，其他領域的數據都在明顯下滑，尤其是房地產。房地產從上游拿地、新開工面積，到中游完工裝修，再到下游銷售，全鏈條都在大幅走下坡，價格也是失速下跌。

趙建從銀行、法院的律師及律所公證處人員了解到，6月份以來，停繳房貸和信用產品違約問題比往年嚴重很多，「案件堆成山，法院根本沒有精力去受理，銀行也拖著不處理」。以房地產為抵押品的金融體系陷入「僵而不死」的狀態，既沒法出清，也沒計入不良，只能想辦法暫緩，因為怕法拍屋集中湧入市場，進一步打壓房價。

中國政府今年初加速發行專項債、特別國債促進基建投資，以此調節經濟，但到第3季，地方基建投資連續2個月出現負成長，1-8月累計固定資產投資才0.5%。趙建核對數據後說，除了2023年疫情特殊時期，幾乎沒見過這種情況，這說明經濟確實在加速探底。

此外，中國消費者物價指數（CPI）表現也欠佳、地方債問題嚴峻。

他說，現在去地方政府調研，有些地方已經瞞不住了。資產負債表可以瞞，但薪資、基本公共服務支出和到期債務等都是現金流，沒錢了，基本運轉都成困難。

中國上半年在美國關稅戰壓力下還實現了5.3%的GDP成長率，可7、8月份經濟又走下坡，趙建分析核心原因首先是政策退坡。

趙建參加過4、5次內部會議，他說，從各個部委到大型國企，當時都對關稅戰的負面影響估計得很嚴重，準備也很足，上半年中國把7成「彈藥」都押了上去——專項債、地方債前置集中發行，「兩重」（國家重大戰略實施和重點領域能力）工程密集開工，設備更新和消費以舊換新各投入人民幣1500億元（約新台幣6300億元），力度非常大。

以「以舊換新」政策來看，帶動手機消費的財政乘數大概能到4倍，家電、汽車的乘數也分別能達到3倍和1.8倍。但他說，這種政策是是未來消費潛力的提前透支，一旦政策暫停，需求就會斷崖式下滑，導致了7-8月份社會消費品零售總額的快速下滑。

而在上半年達到5.3%的GDP增速後，決策層對形勢的判斷出現變化調整，中央城市工作會議甚至都沒提房地產。從過往重大經濟政策的經驗來看，官方想鞏固成果，但不是繼續加碼。

在股市方面，儘管A股3大指數近幾個月持續上漲，但他表示，從賺錢效應來看，這波行情如果沒配置指數、沒買創業板和科創板塊，其實很難賺錢。

趙建說，這一波股市能走出牛市，核心是政策支撐和國家隊的成熟操作。今年政治局會議提出「提高資本市場吸引力與包容性」，明確了呵護牛市的態度。國家隊的操作也更加成熟，更注重「波動率管理」，極力避免「瘋牛」。

趙建說，房地產占實體經濟1/3，規模達500兆元，遠超股市的100兆元，如果股市虹吸過多房地產資金，甚至影響消費，決策層對牛市的態度就會發生微妙變化。

他認為，房地產的週期築底估計還得至少1年。未來非核心地段的房地產，投資屬性會大幅弱化，只剩居住屬性。