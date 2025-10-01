受預製菜風波影響生意 西貝降價2至4成自救

大陸連鎖餐飲集團「西貝」早前被網紅羅永浩質疑使用預製菜，以及創始人賈國龍不斷自製公關災難，使西貝生意斷崖式下跌。據鳳凰網風暴眼現場直擊，中午用餐時間，北京一店裡43桌只有5桌客人。

西貝事後雖曾發道歉信，並推出連串整改措施，包括承諾大部份菜品現菜現做等，仍未能挽回消費者信心。有門市人員承認，目前生意只及爭議爆發前的一半。

有大陸網友發現，西貝大減價救亡，降幅達2-4成。據北風圈公眾號，9月30日，各店員工紛紛在原菜單上貼上新價格，降價求生。

極目新聞1日報導，指向西貝客服熱線查詢，獲證實西貝內部發布全國調價通知，每個門市情況不一樣，具體降價的情況請到各門市諮詢。另據悉，西貝長沙萬象城店，工作人員也證實接到了調價通知，客人可以到店裡諮詢。

報導指，同日透過西貝官方小程序查詢發現，西貝菜品價格已完成調降。以此前羅永浩就餐時的帳單為例，草原嫩烤羊排原價119元（人民幣，單位下同），現價109元；蔥香烤魚原價89元、現價79元；黃米涼糕（6塊）原價29元、現價26元。

羅永浩9月10日在微博發帖稱，早前與同事一起去西貝吃晚飯，在餐廳幾乎空無一人的情況下菜品「沒有一個是滾燙的」，羊排和蔥香烤魚都是隔夜重烤的味道。12日晚，他又在直播炮轟西貝聲稱「沒有預製菜」是100%撒謊。

西貝創始人賈國龍一開始否認有預製菜，宣稱西貝百分之百不是預製菜。後來又邀媒體至後廚直播，不料當場翻車。賈國龍向鳳凰網坦言，自爭議爆發以來，西貝門店客流「斷崖式下滑」，營業額持續下降，9月10、11日分別減少100萬元，9月12日則損失200至300萬元人民幣。