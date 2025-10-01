快訊

北捷博愛座前被踹飛 73歲曾姓婦人「已被關40天」...繳1.5萬罰金獲釋

下班注意！2縣市發布大雨特報 注意雷擊及強陣風

美國聯邦政府迎來「首次關門停擺效應」 AIT臉書發文也停了

聽新聞
0:00 / 0:00

陸十一假期開跑 各省合計撒逾20億元補貼促消費

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
10月1日，大陸十一長假首日，北京南鑼鼓巷湧入大量遊客。（記者陳政錄／攝影）
10月1日，大陸十一長假首日，北京南鑼鼓巷湧入大量遊客。（記者陳政錄／攝影）

大陸「十一」加結合中秋節共8天長假，於今日起開始，預計有23.6億人次進行跨區域流動，鐵路、民航發送量也估較往年上升。為促進消費，據央視網，本周大陸各地也將啟動十一文化和旅遊消費月，期間共發放超人民幣4.8億元的消費補貼（約新台幣20.53億元）。

大陸文旅部會在假期結束後發布期間出遊人次、消費總額等數據，將成為觀察大陸內需市場發展的指標。

大陸今年的「十一」長假，從1日起至8日止，在今年北京當局持續推動促消費下，央視網報導，假期間民眾出遊熱度高漲，民宿預訂量年增長超過三成，預計全社會跨區域人員流動量和民航、鐵路發送量也將較去年成長。

日前，大陸國新辦記者會上，交通運輸部官員稱，據預測，8天假期，全社會跨區域人員流動量將達23.6億人次，日均約2.95億人次，比去年同期增長約3.2%。另，大陸國家移民管理局預測，8天假期大陸日均出入境旅客將突破200萬人次。

為應付旅客人數，大陸假期鐵路運輸已自9月29日起啟動，至10月10日預計發送旅客2.19億人次，日均近2千萬；民航部分，中國民用航空局總飛行師熊杰說，今年假期民航旅客運輸量可能達到1,920萬人次，比去年同期增長3.6%，創歷史新高。

其中，大陸一線城市以北京為較熱門的旅遊目的地，北京酒店預訂率居冠，高出並列第2名的深圳和上海6個百分點，其它小眾城市也呈現較快成長。

央視網還報導稱，從本周開始，大陸全國「國慶文化和旅遊消費月」啟動，各地將在發放超人民幣4.8億元消費補貼，包括浙江預計發放文旅消費券人民幣4,775萬元，遼寧大連預計發放超過人民幣1,500萬元消費券。

據中國民航局，連假期間，北京、上海、廣州等大型口港口岸已經迎來客流大幅增長，其中，北京首都、大興2個空港口岸，預計今年十一假期的出入境客流量將超過50萬人次，2機場口岸日均人流估較去年同期上升18%、28%。

10月1日，大陸十一長假首日，北京什剎海遊客如織。（記者陳政錄／攝影）
10月1日，大陸十一長假首日，北京什剎海遊客如織。（記者陳政錄／攝影）

北京 人民幣

延伸閱讀

大陸湖北女子過度醫美臉部饅化成面具人 醫生：國家禁止注射生長因子

大陸順德發現首宗極稀有「鑽石血」 比「熊貓血」罕見百倍

大陸深圳6旬女腰痛逾半年...躺下如「上刑」 沖涼意外跌出「炸彈」

陸「00後」巧手復刻微縮老房子 開了30人公司、年營業額破千萬

相關新聞

受預製菜風波影響生意 西貝降價2至4成自救

大陸連鎖餐飲集團「西貝」早前被網紅羅永浩質疑使用預製菜，以及創始人賈國龍不斷自製公關災難，使西貝生意斷崖式下跌。據鳳凰網...

陸十一假期開跑 各省合計撒逾20億元補貼促消費

大陸「十一」加結合中秋節共8天長假，於今日起開始，預計有23.6億人次進行跨區域流動，鐵路、民航發送量也估較往年上升。為...

已連41個月下跌...大陸百城二手房 第3季價格跌幅擴大

大陸「中指研究院」發布報告顯示，中國大陸百城二手房（中古屋）價格已連續41個月按月下跌，而今年第3季中國百城二手房價格跌...

陸「00後」巧手復刻微縮老房子 開了30人公司、年營業額破千萬

巧手「砌模型」可以發達？大陸山東有位「00後」男生，因思念爺爺奶奶，製作家鄉老房子微縮模型以解鄉愁，意外發展成致富生意。...

上半年港股融資總額逾千億港元

香港金融管理局9月29日發表的「貨幣與金融穩定情況半年度報告」指，2025年上半年香港多項經濟及金融數據表現理想。

廣東民企100強發布 華為榜首、比亞迪居次

「2025廣東省民營企業100強」榜單9月29日在廣州發布，華為居榜首，比亞迪和騰訊分列第二名和第三名，這3家民營企業2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。