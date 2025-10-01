陸十一假期開跑 各省合計撒逾20億元補貼促消費

大陸「十一」加結合中秋節共8天長假，於今日起開始，預計有23.6億人次進行跨區域流動，鐵路、民航發送量也估較往年上升。為促進消費，據央視網，本周大陸各地也將啟動十一文化和旅遊消費月，期間共發放超人民幣4.8億元的消費補貼（約新台幣20.53億元）。

大陸文旅部會在假期結束後發布期間出遊人次、消費總額等數據，將成為觀察大陸內需市場發展的指標。

大陸今年的「十一」長假，從1日起至8日止，在今年北京當局持續推動促消費下，央視網報導，假期間民眾出遊熱度高漲，民宿預訂量年增長超過三成，預計全社會跨區域人員流動量和民航、鐵路發送量也將較去年成長。

日前，大陸國新辦記者會上，交通運輸部官員稱，據預測，8天假期，全社會跨區域人員流動量將達23.6億人次，日均約2.95億人次，比去年同期增長約3.2%。另，大陸國家移民管理局預測，8天假期大陸日均出入境旅客將突破200萬人次。

為應付旅客人數，大陸假期鐵路運輸已自9月29日起啟動，至10月10日預計發送旅客2.19億人次，日均近2千萬；民航部分，中國民用航空局總飛行師熊杰說，今年假期民航旅客運輸量可能達到1,920萬人次，比去年同期增長3.6%，創歷史新高。

其中，大陸一線城市以北京為較熱門的旅遊目的地，北京酒店預訂率居冠，高出並列第2名的深圳和上海6個百分點，其它小眾城市也呈現較快成長。

央視網還報導稱，從本周開始，大陸全國「國慶文化和旅遊消費月」啟動，各地將在發放超人民幣4.8億元消費補貼，包括浙江預計發放文旅消費券人民幣4,775萬元，遼寧大連預計發放超過人民幣1,500萬元消費券。