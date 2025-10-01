金九銀十似失靈 中國大陸中古屋價至9月已連跌41個月

中國房市一向有「金九銀十」之說，但中國指數研究院今天公布報告指出，9月份中國100大城市中古屋價格較8月下跌0.74%，呈現連續41個月下跌；至於當月新屋價格雖較8月上漲0.09%，但漲幅較8月縮小0.11個百分點。

「金九銀十」是指每年9、10月是中國房地產的旺季，是因10月1日是中共建政週年「國慶」，依例至少有7天長假，形成長假消費效應，且通常提前於9月顯現，「十一」長假過後雖會略見消退但仍處高檔。這一消費週期反映在房市交易上，於是有此一說。

這項報告指出，9月份中國百城中古屋均價為每平方公尺人民幣1萬3381元（相當於每坪約新台幣18.9萬元），較去年同期下跌達7.38%，也較8月下跌0.74%，呈現連續41個月下跌。

報告提到，9月份中國重點城市中古屋交易活躍度雖有明顯回升，但因掛牌求售量居高不下，導致中古屋價格仍持續面臨一定程度的下滑壓力。

以季來看，中國第3季中古屋價格累計下跌2.26%，跌幅較第2季擴大0.14個百分點；至於第1至3季的中古屋價格累計下跌達5.79%。

在新屋方面，這份報告指出，雖然9月屬中國傳統的「金九」營銷熱季，部分核心城市優質建案推出力度也有加大，帶動新屋價格結構性上漲，但漲幅反較8月縮小。

根據報告，9月份中國百城新屋均價為每平方公尺1萬6926元，較8月小漲0.09%，漲幅縮小0.11個百分點，但較去年同期上漲2.68%。

以季來看，中國第3季新屋均價上漲0.47%，漲幅也較第2季縮小0.17個百分點；至於前3季累計上漲1.63%。

報告指出，為實現官方定出的全年約5%經濟成長目標，並推動「十四五」規劃（2021至2025年）順利結束，預料第4季宏觀政策將加大力度，房地產政策短期將持續聚焦「止跌回穩」，並可能有增量措施推出。

同時，10月下旬召開的中共20屆四中全會，預料將為未來5年中國房地產發展定調。