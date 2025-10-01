北京證監局：標普中國涉違規 未按規定訊息披露

北京證監局昨天表示，標普信用評級（中國）有限公司存在未按規定進行訊息披露等違規行為，對其採取出具警示函的監管措施。

據界面新聞等陸媒報導，北京證監局對標普信用評級（中國）有限公司採取出具警示函的監管措施。

罰單顯示，標普中國存在從事證券評等業務時未遵循一致性原則，未按要求進行訊息披露等問題，違反了「證券市場資信評級業務管理辦法」第4條、第39條、第42條的規定，依據「證券市場資信評級業務管理辦法」第47條的規定，決定對公司採取出具警示函的行政監管措施。

監管部門要求，公司應在收到本決定書之日起，立即開展全面整改，落實「證券市場資信評級業務管理辦法」等相關規定，嚴格遵循審慎性、一致性原則，加強評等作業品質控制，強化訊息披露的規範性，充分發揮評等風險揭示功能。

標普中國是美國標普全球公司在北京設立的全資子公司，是目前唯一擁有全牌照的外商獨資信用評等機構，專注於為中國境內資本市場提供信用評等及相關服務。