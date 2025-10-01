快訊

已連41個月下跌...大陸百城二手房 第3季價格跌幅擴大

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸第3季百城二手房價格跌幅擴大，有專業報告稱，二手房短期內將延續「以價換量」行情。圖為今年6月1日，民眾在北京售樓處了解房屋資訊。（中新社）
大陸「中指研究院」發布報告顯示，中國大陸百城二手房（中古屋）價格已連續41個月按月下跌，而今年第3季中國百城二手房價格跌幅擴大，新房價格漲幅收窄。報告稱二手房短期內將延續「以價換量」行情。

報告顯示，9月百城二手住宅均價為每平方公尺13,381元（人民幣，下同），按月下跌0.74%，按年下跌7.38%。截至9月，中國百城二手房價格已連續41個月按月下跌；第3季百城二手房價格累計下跌2.26%，跌幅較第2季擴大0.14個百分點，今年前3季，百城二手房價格累計下跌5.79%。

新房方面，9月進入傳統「金九」營銷季，部分核心城市優質盤推出力度有所加大，帶動百城新建住宅價格按月保持結構性上漲。9月百城新建住宅均價為每平方公尺16,926元，按月微漲0.09%，但較上月收窄0.11個百分點，按年上漲2.68%。

今年第3季，百城新建住宅價格累計上漲0.47%，漲幅較第2季收窄0.17個百分點。前3季百城新建住宅價格累計上漲1.63%。

中指研究院指出，為實現全年5%左右的經濟增長目標，並推動「十四五」圓滿收官，第4季宏觀政策有望進一步加力。短期房地產政策預計將繼續聚焦「止跌回穩」目標，同時增量政策也存在一定預期。此外，10月召開的中共20屆四中全會，有望為房地產未來5年發展指明方向。

以市場趨勢來看，房企上半年在核心城市競得的部分地塊，預計將在第4季逐步入市，新增供應增加有望對核心城市新房銷售形成一定支撐，「好城市+好房子」仍具市場機會。

中指院表示，近2年新項目供應偏少的城市，則仍將以去庫存為主，市場分化趨勢或將延續；二手房受掛牌量維持高位影響，短期或將延續「以價換量」行情。

相關新聞

陸「00後」巧手復刻微縮老房子 開了30人公司、年營業額破千萬

巧手「砌模型」可以發達？大陸山東有位「00後」男生，因思念爺爺奶奶，製作家鄉老房子微縮模型以解鄉愁，意外發展成致富生意。...

上半年港股融資總額逾千億港元

香港金融管理局9月29日發表的「貨幣與金融穩定情況半年度報告」指，2025年上半年香港多項經濟及金融數據表現理想。

廣東民企100強發布 華為榜首、比亞迪居次

「2025廣東省民營企業100強」榜單9月29日在廣州發布，華為居榜首，比亞迪和騰訊分列第二名和第三名，這3家民營企業2...

陸9月製造業PMI 仍在收縮區間

大陸國家統計局9月30日公布，9月製造業採購經理指數（PMI）為49.8，比上月升0.4個百分點，高於市場預期的49.6...

大陸9月標普PMI升至51.2 出口型製造業連兩月復甦

大陸官方和民間調查均顯示，9月製造業活動出現改善跡象，服務業在夏季旅遊熱潮過後有所放緩。不過，官方數據顯示，以大型國企為...

