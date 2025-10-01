陸「00後」巧手復刻微縮老房子 開了30人公司、年營業額破千萬

巧手「砌模型」可以發達？大陸山東有位「00後」男生，因思念爺爺奶奶，製作家鄉老房子微縮模型以解鄉愁，意外發展成致富生意。一雙巧手加念舊情懷，現在這名「00後」成為擁有30名員工的小老闆，成本約200元（人民幣，單位下同）的老房子模型，有人出1萬元購買，公司1年營業額最高達到500萬元（約新台幣2,143萬元）。

據大陸微博、Bilibili網站，山東德州陵城區男子盧慶歡，自小在鄉間與爺爺奶奶生活，感情極佳，長大後要到外地升學，令盧慶歡常受鄉愁之苦，於是復刻自小生活其中的鄉間老房子微縮模型，來減緩思念之情。想不到無心插柳，卻讓盧慶歡「開掛」，成為老房子微縮模型達人，作品大受外界歡迎，順理成章在大學畢業後，投身這個手作行業。

大陸改革開放後，人口流動及拆遷發展，使社會面貌大變，也使市場有一大股懷舊潮流和需求，許多物資富裕後的民眾對兒時回憶有極大的情緒需求。盧慶歡看準這個市場，2023年畢業後即創業，全力投入老房子微縮模型製作，純手工復刻已經消失的老街道、老房子，極受市場歡迎。

他表示，有男客戶要求還原父母老宅，當看到完成品時情緒激動，幾乎落淚，直言「你要多少錢都可以」，從模型重新感受和父母生活的種種回憶。

盧慶歡表示，製作微縮模型，難點不在於技術、耗時和難度，就是難於有沒有心思把它認真做好。他表示，製作一個微縮模型的工期大概在25-30天，一套成本在200元左右，模型的均價可能在8,000-1,5000元之間，商業性的模型價格偏高，在幾萬到幾十萬之間不等。

目前，盧慶歡已發展成一家有30名員工的規模，每月成品10-12件，年營業額約300-500萬之間。