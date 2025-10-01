廣東民企100強發布 華為榜首、比亞迪居次

「2025廣東省民營企業100強」榜單9月29日在廣州發布，華為居榜首，比亞迪和騰訊分列第二名和第三名，這3家民營企業2024年營業收入均超過6600億元（人民幣，下同）。

中新社報導，2025年廣東省工商業聯合會開展廣東省上規模民營企業調研排序，由企業自願申報並以2024年企業營業收入為基本標準，以企業會計年表為依據，經有關部門審核排序，產生2025廣東省民營企業100強、2025廣東省製造業民營企業100強、2025廣東省服務業民營企業50強三個榜單。

2025廣東省民營企業100強，入圍門檻為123.32億元，其中，2024年營業收入超過4000億元的企業有4家，超過1000億元的有12家，超過200億元的有66家。華為以8620.72億元的營業收入位居榜首，比亞迪、騰訊分別為7771.02億元、6602.57億元。

從地區分布來看，深圳、廣州和佛山入圍企業數量位居前三，共占百強民營企業總數近8成。其中，深圳進入榜單的企業數量達40家，廣州有22家企業入圍，佛山有16家企業入圍。

根據榜單，2025廣東省製造業民營企業100強的入圍門檻達到56.8億元，其中，2024年營業收入逾千億元的企業有7家，逾200億元的有43家。2025廣東省服務業民營企業50強的入圍門檻為71.9億元，其中2024年營業收入逾千億元的企業有4家，逾200億元的有21家。