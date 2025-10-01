上半年港股融資總額逾千億港元

香港金融管理局9月29日發表的「貨幣與金融穩定情況半年度報告」指，2025年上半年香港多項經濟及金融數據表現理想。

中新社報導，報告指出，受惠於貨物出口表現強韌及本地需求改善，香港經濟今年上半年穩健增長，但未來關稅因素或對出口增長構成壓力。然而，中國大陸推出經濟刺激措施等，應有助增強營商信心。住宅物業市場活動在寬鬆金融狀況下有改善，樓價進一步呈企穩跡象。

今年上半年，香港零售銀行的稅前經營溢利按年增長13.4%，主要由來自外匯和衍生工具業務的收入以及收費和佣金收入的增加帶動。銀行業維持高流動性及充裕資本。

與全球股市相若，港股於4月初急跌後回升。2月底至8月底，恒生指數上升9.3%。今年上半年，港股首次公開招股融資總額達1071億港元，是去年同期的8倍。

今年上半年，港元外匯及貨幣市場交易繼續暢順有序。由於資本市場活動暢旺，港元在4月後持續走強。銀行信貸總額重返正增長，存款總額持續上升。今年前七個月，認可機構存款總額增加7.8%。

今年前7個月，香港離岸人民幣流動資金池略降，但人民幣整體貸款餘額增長16%，人民幣即時支付結算系統的日均成交額維持於27597億元的高水平，離岸人民幣銀行同業市場的流動性狀況整體維持穩定。 隨著港元債務證券發行成本下降，今年上半年港元債務證券總發行金額按年增加11.5%，達28287億港元。