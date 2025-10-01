陸9月製造業PMI 仍在收縮區間

大陸國家統計局9月30日公布，9月製造業採購經理指數（PMI）為49.8，比上月升0.4個百分點，高於市場預期的49.6，但連續6個月處於收縮區間。其中，生產指數為51.9，比上月升1.1個百分點，表明製造業生產擴張加快。新訂單指數為49.7，比上月升0.2個百分點，表明製造業市場需求景氣水平繼續改善。

官方解讀指出，9月製造業生產活動加快，景氣水平繼續改善。專家指，要注意物價類指數均有不同程度回落，表示市場供大於求的情況仍較為突出；訂單類指數均處榮枯線之下，需求不足問題仍需高度重視。展望第4季，宏觀政策可望加碼推出與落實，為市場注入新的動能與信心，製造業企業預期樂觀程度上升。

大陸國家統計局9月30日公布，9月製造業採購經理指數（PMI）為49.8，比上月升0.4個百分點。從企業規模看，大型企業PMI為51，比上月升0.2個百分點，高於臨界點；中型企業PMI降至48.8，比上月下降0.1個百分點，低於臨界點；小型企業PMI為48.2，比上月升1.6個百分點，仍低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

生產指數為51.9，比上月升1.1個百分點，意味著製造業生產擴張加快。新訂單指數為49.7，比上月升0.2個百分點，製造業市場需求的景氣水平繼續改善。原材料庫存指數48.5，比上月升0.5個百分點，顯示製造業主要原材料庫存量降幅繼續收窄。

從業人員指數為48.5，比上月升0.6個百分點，表明製造業企業用工景氣改善。供應商配送時間指數為50.8，比上月升0.3個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間持續加快。

此外，中國人民銀行（大陸央行）9月30日宣布，在十一長假結束後的10月9日，將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展1.1兆元（人民幣，下同）買斷式逆回購操作，期限為3個月。

大陸央行9月已多次進行買斷式逆回購操作。買斷式逆回購是央行直接買入金融機構持有債券，相當於給市場釋放流動性（資金）。與常見的逆回購不同，買斷式逆回購不會在到期時收回資金，而是會長期留在市場。

9月4日，大陸央行公告，為保持銀行體系流動性充裕，9月5日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展1兆元買斷式逆回購操作，期限同樣為3個月。9月15日，大陸央行再以同樣方式開展6000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月。

據經濟參考報報導，大陸央行去年創設買斷式逆回購工具，操作覆蓋3個月、6個月等期限，增強了央行在一年以內的流動性跨期調節能力。業界認為，央行保持加量續做買斷式逆回購，能保障政府債順利發行，助力財政政策發力，另一方面也能滿足銀行資金周轉需求，更好支持經濟發展。