大陸9月標普PMI升至51.2 出口型製造業連兩月復甦

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸官方和民間調查均顯示，9月製造業活動出現改善跡象，服務業在夏季旅遊熱潮過後有所放緩。（新華社）

大陸官方和民間調查均顯示，9月製造業活動出現改善跡象，服務業在夏季旅遊熱潮過後有所放緩。不過，官方數據顯示，以大型國企為代表的製造業已連續六個月處於收縮區間；以中小型、出口導向為主的民企PMI則創下六個月最高水平，釋放持續擴張訊號。

大陸國家統計局昨（30）日公布，9月製造業PMI為49.8，較前月升0.4個百分點，連續第二個月改善，但仍低於榮枯線50，已連六個月處於收縮區間；非製造業商務活動指數為50，位於臨界點，非製造業業務總量總體穩定；綜合PMI產出指數為50.6，按月升0.1個百分點。

在此同時，與官方數據形成對比的是，民間RatingDog中國製造業PMI（標普中國製造業PMI）在9月升至51.2，高於前月50.5，連續第二個月站上榮枯線50，來到近六個月新高；服務業PMI由前值53回落至52.9。標普綜合PMI升至52.5，按月升0.6個百分點。

標普所調查樣本主要以中小型、沿海出口導向的民企為主，9月數據顯示這些製造業和服務業活動均繼續擴張，新出口訂單自3月以來首次增長。雖然就業人數仍萎縮，但裁員速度放緩。

RatingDog創始人姚煜指出，從需求側看，新訂單指數按月改善，新出口訂單指數自3月來首次回到榮枯線上方，扭轉此前連續收縮趨勢，對緩和市場關於出口走弱擔憂有提振作用；生產指數延續上漲，採購量增幅為2025年以來最大值，整體經營活動預期保持上升趨勢。

澎湃新聞引述東方金誠首席宏觀分析師王青指，9月官方製造業PMI回升，部分反映季節性因素，夏季高溫多雨影響生產，9月天氣擾動消退後回升明顯；「反內捲」對上游價格推升效應減弱，下游消費需求待提振。中國物流資訊中心特約分析師張立群建議，加大政策和公共投資以帶動企業訂單和內需。王青預計10月官方PMI或小幅降至49.6左右。

PMI 指數 服務業

