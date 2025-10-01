陸闢中歐班列多元通道 外貿業者期待穩定通航

在波蘭關閉與白俄羅斯邊界的突發事件造成中歐班列停運衝擊後，寧波啟動全球首條中歐北極集裝箱（貨櫃）快航、西安近日開行首趟跨波羅的海鐵海聯運中歐班列（西安—漢堡），不再經過波蘭和白俄羅斯的邊界口岸。另外，跨越裏海的南通道班次也將加密。意味中方正開闢多元通道，外貿業者也期待新航線穩定通航。

波蘭宣布自9月25日零時起正式開放與白俄羅斯的邊境口岸，中斷了13天的中歐班列恢復。但據四川新絲路多式聯運公司微信公號「絲路拓客」9月29日發布的《中歐班列運行情況雙語周報》顯示，預計邊境口岸完全恢復至正常運行水平需待大陸十一長假後。

雖恢復通航，但因口岸積壓，導致班列目前運行時效受限。第一財經報導，在波蘭關閉口岸前，大陸城市至馬拉捨維奇的普線時效為16-18天，而現在需要20天，普遍推遲2-4天；此前大陸城市至德國杜伊斯堡和漢堡的普線為20-22天，而現在需25-28天，普遍推遲5-6天。中國集裝箱行業協會副秘書長郝攀峰表示，現在關注南通道、北線海鐵聯運以及北極航線的客戶越來越多了，班列公司也在加快開啟新線路，增加其他通道的能力建設。例如，成都出發經俄羅斯聖彼得堡到德國漢堡的海鐵聯運線路，運行時效可以控制在18天左右，這條新線路正在加密開行。