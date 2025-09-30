快訊

日媒：日企利用中國「內捲」降低成本提高競爭力

中央社／ 台北30日電
在中國產業競爭激烈陷入「內捲」下，當地日本企業反而開始利用中國的「內捲」提高產品競爭力。圖為「內捲」嚴重的電動車產業。圖／中新社
在中國產業競爭激烈陷入「內捲」下，當地日本企業反而開始利用中國的「內捲」提高產品競爭力。圖為「內捲」嚴重的電動車產業。圖／中新社

日媒報導，在中國產業競爭激烈陷入「內捲」下，當地日本企業反而開始利用中國的「內捲」提高產品競爭力。其中，有大型日企就從「內捲」中發掘出6000家中國供應商，藉此供應成本競爭力強的零部件。

日經中文網報導，雖然中國的「內捲」可能導致日企在中國業務的營運惡化，但開始有日企借鑑「適者生存」的競爭法則，改為逆向思維。這些日企的新視角是，活用中國的競爭環境，以提高日本過去曾退出或縮減的產業全球競爭力。

報導形容，先前中國企業一直在利用日企的技術實力，實現業務成長。但今後為了維持國際競爭力，日企也需具備「反過來活用」中企具備的韌性與智慧優勢，靈活運用中國企業的「內捲」思維。

根據報導，松下就將篩選全球零部件供應商的部門的部分功能，從原本負責的日本大阪總部，分階段轉移到其上海廠。

報導提到，由松下上海廠發掘、在「內捲」中脫穎而出的中國企業多達約6000家，這些中企將向松下的全球集團企業，供應成本競爭力強的零部件。

松下中國東北亞總代表本間哲朗對此表示，過去一直是從日本進口零部件再分配給中國基地生產，現在零部件的「流向已經逆轉」。

松下集團負責地鐵站月台防護門等自動門業務的部長譚 可對此表示，目前在中國採購的零部件，比日本便宜3到5成，已使松下自動門業務在全球10個國家的12座城市獲得21筆訂單，2024年在全球排名第7至8位。他表示，公司爭取到2030年的全球排名能進入前球前3名。

根據報導，另一家大型日企本田在重慶設立的引擎（發電機及農業機械用）工廠，目前即與重慶當地企業展開數位化轉型合作及生產線自動化，實現了品質提升和成本降低，規模效應顯著。

日本 競爭力 上海

