陸第四批超長期特別國債資金下達 支持消費品以舊換新

「假期經濟」逐漸成為觀察大陸消費市場復甦的重要窗口，在大陸國慶連假前夕，大陸國家發展改革委已會同財政部，向地方下達今年第四批人民幣690億元（約合新台幣2,956億元）超長期特別國債支持消費品以舊換新資金，至此，全年人民幣3,000億元中央資金已全部下達。

大陸國家發展改革委30日消息，下一步，各有關部門將進一步組織地方合理把握工作節奏，完善資金使用計劃，均衡有序支出補貼資金，加強產品質量和價格監管，嚴厲打擊騙補套補等違法違規行為，平穩有序實施消費品以舊換新政策，推動補貼資金用到實處、見到實效。

新華社報導，大陸國家發展改革委會同財政部等部門有序下達超長期特別國債資金支持消費品以舊換新。各地各有關部門持續完善實施機制，強化資金監督管理，推動消費品以舊換新政策取得積極成效。

數據顯示，今年1到8月，大陸共有3.3億人次申領消費品以舊換新補貼，帶動相關商品銷售額超過人民幣2照元；限額以上單位家用電器和音像器材、文化辦公用品、傢具、通訊器材類商品零售額分別增長28.4%、22.3%、22.0%、21.1%，支撐社會消費品零售總額增長4.6%。

中國證券報報導，大陸國家發展改革委政策研究室副主任、新聞發言人李超日前透露，為進一步擴大內需，將平穩有序實施消費品以舊換新政策，做好政策接續，加快首發經濟、數字消費、「人工智能+消費」等領域政策出台和實施，分類施策促進文旅、賽事、露營等服務消費。

各地和各品牌也抓緊連假的這段時間促進消費和銷售活動。南京針對新車購置的專項補貼，消費者購置新車最高可享人民幣8,000元補貼；都江堰聯動汽車、家電、家裝及3C數碼以舊換新參與企業，以政府消費券加上企業促銷活動的形式聯合開展促消費活動；上汽大眾提供購買特定車款有機會享受國慶專享人民幣2,000元現金券。