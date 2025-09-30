大陸股市第3季好牛 台專家：AI浪潮與大陸官方有意推動

A股第3季在30日正式收官，上證指數第3季漲13％，深證成指漲近30%，其中創業板指漲超50%。會有如此好的表現，台灣專家認為背後最大動力在於AI浪潮與大陸官方有意推動，且後續不排除人民幣有升值空間。

北威論壇30日在台北舉行，主題為「聯準會降息的考量及影響」。台灣大學財金系兼任教授劉憶如在會上指出，美國聯準會降息主要與美國公債問題有關，因為美國政府恐快付不起債息。富邦金控首席經濟學家羅瑋則認為，美國股市上漲走勢有望維持到年底，但要關注估值過高問題。

對於美國降息，大陸輿論也在關注可能帶給大陸市場的連鎖反應，也有觀點認為，可能是中國資產迎來重估的窗口。

劉憶如30日對本報表示，大陸股市上漲一方面跟AI科技有關，另一方面是大陸官方政策從去年第4季開始做多資金，讓資金投入股市，所以大陸實質經濟並沒有太大收益，但資金很多。而股市上漲會帶來財富效果，進而因此帶動消費。

羅瑋直言，大陸股市是在官方有意帶領之下的成果，首先DeepSeek出現後，大陸開始出現投資AI科技股浪潮，即使美國打壓，在科技自主風潮下，越來越多投資人與企業願意加大投資，且大陸政府也有意鼓勵。不敢直接進入A股的就到港股，所以港股表現也非常亮眼。

羅瑋說，現階段而言，大陸房市要提振有一定難度，如果對提振消費信心而言，房市不好，股市再不好，要民眾增加消費幾乎不可能。

對於有聲音認為聯準會降息將帶給大陸市場利多，劉憶如認為，大陸市場並未受到聯準會太多影響，從去年9月開始大陸就走自己的路，只是降息會給外資進入大陸市場一些助力，然後大陸政策乘勢做多；此外，對大陸投資者而言，可能會考量是否去美元化會持續，所以會增持黃金、減少美債，原本資產投資美股的可能也轉移至A股，美元走弱、人民幣可能升值等匯率因素也是助長大陸資本市場熱絡的原因。

羅瑋認為，大陸貨幣環境一直都在寬鬆中，比如中國國債殖利率目前處於非常低的水準，大陸官方也希望金融機構能幫助刺激，讓股市有更好蓬勃穩健發展。「只是近期，他們也擔心前一波的漲勢有點太快了，現在就希望把快牛變成慢牛」。

展望A股後市，羅瑋稱，在大陸政府政策主導外，國際投資人現在也開始願意重新加碼大陸股市，從很多跡象能看到訊號。目前投資標的主要在科技，還有「新三樣」（電動車、太陽能電池、鋰電池）也是外資加碼重點，而傳統產業因受到美國關稅打壓，目前還無法有起色，但現在較為正面訊號是，大陸政府推動「反內捲」，讓大家都能在比較合理競爭基礎之下穩健發展，對穩定大陸股市有一定幫助。

另一方面，羅瑋說，現在國際投資人認為美國股市估值相對較高，大陸股市或許未來還有上升的空間，所以從過去撤出大陸市場，到現在願意回頭加碼，這也是近期看到的跡象。