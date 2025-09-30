把握港地產回暖？傳阿里擬逾270億購港商廈 近年最高額商廈交易

有消息指出，大陸網路巨頭阿里巴巴正以港幣70億元（約新台幣274億）洽購香港銅鑼灣港島壹號中心（前怡東酒店）最頂13層，涉27萬平方呎，並預計作為集團總部，若落實將成近年最大額商廈買賣。但阿里目前未有官方回應。

香港經濟日報引述消息報導，港島壹號中心為文華東方酒店集團持有，早年進行重建，快將入伙。業主原把物業24層，合共約50萬平方呎樓面，作出租之用，暫已租出兩層。由於該廈為銅鑼灣全新甲廈項目，質素理想，並享維港全海景，故價格亦較同區商廈為高。消息人士透露，近期業主已暫停項目招租工作。

阿里巴巴集團在香港一直租用銅鑼灣時代廣場作總部，其後因應業務擴展，包括旗下螞蟻集團及傳媒等，合共涉及10層樓面，租約至2028年屆滿。阿里巴巴8月末公布，截至6月底的2026財年第1季業績，期內收入人民幣2,476.52億元，按年增2%。 期內純利按年升78%至431.16億元人民幣，業績理想下，集團有充裕資金自置總部。

業內人士預計，阿里巴巴於同區尋找新甲廈自置，一方面長線自用作總部，而港島壹號中心屬臨海項目，若購入半幢樓面，料可獲大廈命名權及天台廣告位，對集團形象有正面幫助，故洽購該廈多層。

如以傳聞涉及金額約70億元計，將打破今年3月港交所以港幣63億元，向置地購入中環交易廣場第一座最高的9層辦公樓（實用面積約14.7萬平方呎）的紀錄，成為今年最大額商廈買賣。

大陸網路巨企近年在香港，已經單純上市集資，變成投資不同業務。跟阿里巴巴在網購、外賣業務競爭劇烈的京東，近期亦在香港有不少動作，包括去年透過旗下京東產發以港幣18億元購入沙田石門工廈利豐中心全幢。

大陸修圖軟體美圖秀秀的創辦人之一的蔡文勝，今年亦大舉在香港購買商廈，先後以港幣14億元購入兩幢商廈，計劃用作發展Web3創業中心，包括先以6.5億元購入天后電氣道「亨環．天后」，現時已易名為蔡氏大廈（CAI Tower），為香港第三代互聯網Web3及人工智慧創業者提供創業空間。

近期香港地產回暖，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受惠於減息及施政報告雙重利好，預計香港第4季樓市將價量齊升。