快訊

「帶著善意而來」美國農業部次長晉見賴清德 宣布開放鳳梨銷美

整理包／不能店內退稅了！日本2026年免稅新制 看懂機場通關規定流程

T17、T18轉作輝達總部 新壽晚間發聲回應了

拼內需 中國擬補助城市建立國際化消費環境及新模式

中央社／ 台北30日電

為刺激消費以促進內需及經濟成長，中國財政部、商務部今天接連發布開展「國際化消費環境建設」及「消費新業態、新模式、新場景試點」等兩項工作的通知，將各選擇約15個及約50個城市試辦，並對試辦城市提供人民幣2至4億元的補助。

央視新聞報導，在「國際化消費環境建設」方面，根據通知，將在全中國地級市以上城市（含自治州、盟）中，選擇約15個城市試辦，包括「符合條件的國際消費中心城市」及其他「消費帶動作用強、發展潛力大、境外旅客較多」的城市，實施期為2年。

通知指出，實施期間，中央財政將對試辦城市給予資金補助，「國際消費中心城市」各補助人民幣2億元（約新臺幣8.6億元），其他城市各補助1億元，分2批下達。試辦啟動第1年先下達部分資金，剩餘資金根據績效評價情況下達。

試辦城市可按照市場化原則，對符合條件的經營主體，按規定以補助、獎勵等方式予以支持。

在「消費新業態、新模式、新場景試點」方面，根據通知，將在全中國地級市以上城市（含自治州、盟）中，選擇約50個城市試辦，主要偏重「人口基數大、帶動作用強、發展潛力好」的超大或特大城市傾斜，實施期同為2年。

通知指出，實施期間，中央財政將對試辦城市給予資金補助，「超大、特大城市」各補助4億元，「大城市」各補助3億元，其他城市各補助2億元，同樣分2批下達。試辦啟動第1年先下達部分資金，剩餘資金根據績效評價情況下達。

同樣地，試辦城市也可按照市場化原則，對符合條件的經營主體，按規定以補助、獎勵等方式予以支持。

相關官員並對「國際化消費環境建設」表示，具體做法包括打造國際消費集聚區、入境消費友好型商圈及地標性消費項目。培育一批富有時尚引領度和國際影響力的本土品牌。大力發展離境退稅，支持增加退稅商店、豐富退稅商品、優化退稅服務。

同時還將支持餐飲、住宿、零售等重點商戶，提供多語種產品及服務清單，且聯合大專院校、培訓機構組織開展相關業務培訓等。

財政 績效 人民幣

延伸閱讀

整理包／不能店內退稅了！日本2026年免稅新制 看懂機場通關規定流程

租稅協定退稅十年內申請 若另有規定應優先採用

從投行看大陸／增值稅期末留抵退稅新政分析

苗栗縣財政遭中央強制升至第一級 吳崢轉述賴清德總統這麼說…

相關新聞

陸央行宣布人民幣1.1兆逆回購 增大向市場投放資金

大陸央行在星期二（9月30日）宣布開展買斷式逆回購操作，顯示其繼續通過中長期流動性投放穩定市場預期、保持資金面合理充裕。

大陸股市第3季好牛 台專家：AI浪潮與大陸官方有意推動

A股第3季在30日正式收官，上證指數第3季漲13％，深證成指漲近30%，其中創業板指漲超50%。會有如此好的表現，台灣專...

把握港地產回暖？傳阿里擬逾270億購港商廈 近年最高額商廈交易

有消息指出，大陸網路巨頭阿里巴巴正以港幣70億元（約新台幣274億）洽購香港銅鑼灣港島壹號中心（前怡東酒店）最頂13層，...

亞洲開發銀行料中國大陸今年GDP增4.7%

亞洲開發銀行（ADB）發布「2025年亞洲發展展望（9月版）」，預估中國大陸今年經濟增長率為4.7%，略低於北京設定5%...

中共四中全會10月20日登場 將審「十五五」規畫

中共中央政治局29日召開會議，決定第20屆中央委員會第四次全體會議(四中全會)將於10月20日至23日在北京舉行，屆時將...

「杭州六小龍」強腦科技落戶香港 5年助100萬人智能義肢

香港特首李家超在施政報告中強調「惠民科研」，提出運用創科基金引入新科研技術義肢，並且推出兩年計畫，全額資助在香港截肢的人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。