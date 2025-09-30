拼內需 中國擬補助城市建立國際化消費環境及新模式

為刺激消費以促進內需及經濟成長，中國財政部、商務部今天接連發布開展「國際化消費環境建設」及「消費新業態、新模式、新場景試點」等兩項工作的通知，將各選擇約15個及約50個城市試辦，並對試辦城市提供人民幣2至4億元的補助。

央視新聞報導，在「國際化消費環境建設」方面，根據通知，將在全中國地級市以上城市（含自治州、盟）中，選擇約15個城市試辦，包括「符合條件的國際消費中心城市」及其他「消費帶動作用強、發展潛力大、境外旅客較多」的城市，實施期為2年。

通知指出，實施期間，中央財政將對試辦城市給予資金補助，「國際消費中心城市」各補助人民幣2億元（約新臺幣8.6億元），其他城市各補助1億元，分2批下達。試辦啟動第1年先下達部分資金，剩餘資金根據績效評價情況下達。

試辦城市可按照市場化原則，對符合條件的經營主體，按規定以補助、獎勵等方式予以支持。

在「消費新業態、新模式、新場景試點」方面，根據通知，將在全中國地級市以上城市（含自治州、盟）中，選擇約50個城市試辦，主要偏重「人口基數大、帶動作用強、發展潛力好」的超大或特大城市傾斜，實施期同為2年。

通知指出，實施期間，中央財政將對試辦城市給予資金補助，「超大、特大城市」各補助4億元，「大城市」各補助3億元，其他城市各補助2億元，同樣分2批下達。試辦啟動第1年先下達部分資金，剩餘資金根據績效評價情況下達。

同樣地，試辦城市也可按照市場化原則，對符合條件的經營主體，按規定以補助、獎勵等方式予以支持。

相關官員並對「國際化消費環境建設」表示，具體做法包括打造國際消費集聚區、入境消費友好型商圈及地標性消費項目。培育一批富有時尚引領度和國際影響力的本土品牌。大力發展離境退稅，支持增加退稅商店、豐富退稅商品、優化退稅服務。

同時還將支持餐飲、住宿、零售等重點商戶，提供多語種產品及服務清單，且聯合大專院校、培訓機構組織開展相關業務培訓等。