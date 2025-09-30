陸央行宣布人民幣1.1兆逆回購 增大向市場投放資金

大陸央行在星期二（9月30日）宣布開展買斷式逆回購操作，顯示其繼續通過中長期流動性投放穩定市場預期、保持資金面合理充裕。

據中國人民銀行（大陸央行）星期二宣布，在十一長假結束後的10月9日，將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展1兆1000億元（人民幣，下同）買斷式逆回購操作，期限為3個月（91天）。

大陸央行本月已多次進行買斷式逆回購操作。買斷式逆回購是央行直接買入金融機構持有債券，相當於給市場釋放流動性。與常見的逆回購不同，買斷式逆回購不會在到期時收回資金，而是會長期留在市場。

9月4日，大陸央行公告，為保持銀行體系流動性充裕，9月5日以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展1兆元買斷式逆回購操作，期限同樣為3個月（91天）。

9月15日，大陸央行以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展6000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月（182天）。

據《經濟參考報》報，大陸央行去年創設買斷式逆回購工具，操作覆蓋3個月、6個月等期限，增強了央行在一年以內的流動性跨期調節能力。業界認為，央行保持加量續做買斷式逆回購，能保障政府債順利發行，助力財政政策發力，另一方面也能滿足銀行資金周轉需求，更好支持經濟發展。

據新華社稍早報導，買斷式逆回購「買斷」了有價證券再行回購或另行賣出的權利。其次，買斷式逆回購可減少利率招標中的「搭便車」行為。此外，買斷式逆回購能增強1年以內的流動性跨期調節能力。