亞洲開發銀行料中國大陸今年GDP增4.7%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
亞洲開發銀行料中國大陸今年GDP增4.7%，圖為上海外灘的浦東金融區。（微博照片）
亞洲開發銀行（ADB）發布「2025年亞洲發展展望（9月版）」，預估中國大陸今年經濟增長率為4.7%，略低於北京設定5%左右增長目標；明年增速預計放緩至4.3%。今明年的增長預估皆與4月時的預測一致。

2025年亞洲發展展望（9月版）指出，今年上半年，擴張性財政政策、穩健的工業活動與強勁出口推動中國GDP實現超預期增長；不過外部環境惡化、房地產市場持續疲軟、居民收入增長乏力、消費不振等問題，將使今年下半年至明年的增長有所承壓。

亞洲開發銀行駐中國代表處首席代表奇瑪（Asif S. Cheema）表示，房地產行業和外貿緊張局勢為中國經濟增長帶來一定阻力，在財政擴張和定向補貼等政策支持下，經濟增長勢頭才得以繼續。

奇瑪認為，由於外部不確定性可能抑制中國出口需求，持續提振大陸國內消費對於維持經濟增長非常重要。

報告預測，中國今年CPI為0%、2026年為0.4%，均較4月的0.4%和0.7%的預測值均有所下調，反映中國國內食品價格持續走低以及國內需求疲軟的狀況。

展望前景，風險仍偏下行。全球貿易環境和政策不確定性對增長前景構成挑戰，適時落實各項刺激和改革舉措，仍是有效對沖這些潛在逆風的關鍵。

房地產 財政

