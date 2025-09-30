大陸鐵路紙質車票走入歷史 明起憑證件與手機二維碼進站

快訊

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
明天起大陸所有鐵路乘客進站只須身分證或手機二維碼進站。圖為上海虹橋火車站，乘客正刷身分證通過閘門進站乘車。（新華社）

大陸十一黃金周明天（10月1日）啟動，一連八天假期。明天同步推動的還有鐵路部門全面取消紙質車票，即明天起刷身分證件或手機二維碼進站乘車。

中新社報導，自10月1日起，中國鐵路客運領域全面取消紙質車票報銷憑證，改用電子發票（鐵路電子客票）‌，旅客可通過身份證或手機二維碼直接乘車，無需領取紙質車票。

事實上，早在‌2020年6月，電子車票就已推廣至大陸全國的高鐵和普速鐵路，覆蓋1300多個車站，紙質車票僅作為報銷憑證保留。‌2024年11月，大陸宣布全國鐵路推廣數位化電子發票，過渡期至2025年9月30日。

因此自明天起，正式全面停用紙質報銷憑證，電子發票成為唯一報銷憑證。‌‌

取消紙質車票後，出行和報銷流程簡化。旅客購票進站時，刷居民身份證原件或手機二維碼即可快速通行。持旅行證件（台灣人持台胞證）的境外人士可走人工通道，也可憑手機二碼碼進站。 ‌‌

要申請電子發票報銷的旅客可在行程結束或退票／改簽後180日內，通過鐵路12306平台、車站售票視窗或自動售票機申請開具。

