中國9月RatingDog服務業PMI降至52.9 仍勝預期

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
9月18日，在江蘇常州一個國際產業創新園，機械臂在生產車間作業。 （新華社資料照）
由於新業務總量增長，其中新出口業務量增幅擴大，中國大陸9月服務業繼續穩步擴張。RatingDog公布，9月中國服務業採購經理指數(PMI)降至52.9，略低於8月的53，但仍高於市場預期及50分界線。雖然擴張率3個月以來首次出現放緩，但整體仍保持穩健。

據華爾街見聞，9月新接業務量擴張，主要由於市況改善、新品發布和政策支持。當月新訂單增速雖在近3個月來為最弱，但仍屬穩健。新出口訂單在9月份也有增加，動力來自旅遊業活動增長。當月出口增速雖然溫和，但已是7個月來最顯著。

不過，9月仍然延續用工收縮。在人員離職和企業裁員下，當月用工錄得去年4月後最急劇收縮率。調查企業普遍表示，裁員與成本顧慮有關，而產能壓力放緩也有一定影響。另外，積壓業務量的增速大幅放緩至輕微水平。

價格方面，9月平均投入成本連續第7個月上漲，漲速較8月加劇。服務業企業表示，最近成本上揚與薪酬和原料價格上升有關。成本壓力加劇，導致企業在9月上調銷售價格，終止了8月的降價趨勢。

服務業界在9月普遍保持樂觀，信心度升至3月份後最高位。企業普遍預期，市況改善，加上業務擴張計劃，將會在未來一年支撐銷售和經營活動增長。

RatingDog創始人姚煜點評PMI數據時表示，從需求側看，新訂單指數按月改善，新出口訂單指數更是自3月以來首次回到榮枯線上方，扭轉此前連續收縮的趨勢，對緩和市場關於出口走弱的擔憂起到提振作用；生產指數延續上漲，採購量增幅為2025年以來最大值，整體經營活動預期延續上漲。

整體來看，9月中國大陸製造業PMI的改善情況更加全面，僅出廠價格與就業人員指標仍處收縮區間，其餘分項均處於擴張區間。在「反內捲」相關政策的影響下，原材料價格持續上漲，企業盈利空間持續承壓。

‌RatingDog（瑞霆狗）是一家專注固收投研的中高端金融科技公司‌，旗下擁有YY評級等核心品牌，為超3000家金融機構提供信用評級、估值等專業服務。

服務業 指數 PMI

