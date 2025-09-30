快訊

大陸股市迎來2018年來最佳月度表現

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸近期A股持續上漲，股民笑開懷。(中新社資料圖片)
大陸近期A股持續上漲，股民笑開懷。(中新社資料圖片)

彭博社報導稱，受益於人工智慧熱潮、地緣政治緊張局勢緩解以及政策支持預期，中國大陸股市正迎來自2018年以來最佳的月度漲勢。

9月份，MSCI中國指數上近9%，連續第五個月走高。自4月觸底以來，該指數已反彈約40%，漲幅超過標普500指數和MSCI亞洲指數在關稅衝擊後的回升。

報導指，這一行情引發了全球資金的「錯失恐懼（FOMO）」情緒，許多此前認為中國市場風險過大的海外投資者開始回流。中國企業在人工智能、晶片和其他關鍵技術領域的突破，凸顯了產業實力，也讓投資者重新審視中國市場。同時，工業企業利潤的回升也帶來希望，顯示北京抑制產能過剩與惡性競爭的努力正初見成效。

香港蓮花資產管理公司合夥人洪灝認為，這波行情會延續到明年第一季，因為仍有很多投資者遲疑不決，而隨著市場進一步上漲，FOMO情緒會驅動這些投資者入場。

不過，估值問題可能會放緩漲勢。MSCI中國指數目前的遠期市盈率約為13倍，高於過去五年平均的11倍，但仍低於標普500指數的23倍。

指數 MSCI 中國市場

相關新聞

中國9月RatingDog服務業PMI降至52.9 仍勝預期

由於新業務總量增長，其中新出口業務量增幅擴大，中國大陸9月服務業繼續穩步擴張。RatingDog公布，9月中國服務業採購...

大陸9月製造業PMI報49.8 高於市場預期

大陸國家統計局網站今天公布，9月份，製造業採購經理指數(PMI)為49.8，比上月升0.4個百分點，高於市場預期的49....

大陸建成全球最大純電動貨櫃船 可裝載740個標準櫃

大陸新建一艘純電動貨櫃船，可裝載740個標準櫃（20英尺箱位），為全球最大、大陸國內首製的萬噸級純電動高端智能海船。

陸晶片戰「三反齊下」 瞄準成熟製程會打中美國要害？

近期中國大陸在晶片戰中對美國展開反攻，三波重拳，以反壟斷、反傾銷與反歧視調查「回敬」美國的出口管制措施，核心瞄準高端至成熟製程晶片。隨著大陸的中芯國際測試國產DUV設備，大陸的國內晶片企業崛起，引發市場注目。輝達雖試圖挽救其大陸市場，但大陸晶片供應商卻急起直追。這背後，中美科技博弈，更隱藏著國際談判的伏筆，未來走向令人屏息。

大陸搶國際人才增設K字簽證 官媒解讀不需有聘用單位即可入境

大陸外交部昨天宣布自明天（10月1日）起，增設青年科技人才簽證（K字簽證）。官媒環球時報今天社評解讀稱，持證人員不需要大...

