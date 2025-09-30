聽新聞
0:00 / 0:00
大陸股市迎來2018年來最佳月度表現
彭博社報導稱，受益於人工智慧熱潮、地緣政治緊張局勢緩解以及政策支持預期，中國大陸股市正迎來自2018年以來最佳的月度漲勢。
9月份，MSCI中國指數上近9%，連續第五個月走高。自4月觸底以來，該指數已反彈約40%，漲幅超過標普500指數和MSCI亞洲指數在關稅衝擊後的回升。
報導指，這一行情引發了全球資金的「錯失恐懼（FOMO）」情緒，許多此前認為中國市場風險過大的海外投資者開始回流。中國企業在人工智能、晶片和其他關鍵技術領域的突破，凸顯了產業實力，也讓投資者重新審視中國市場。同時，工業企業利潤的回升也帶來希望，顯示北京抑制產能過剩與惡性競爭的努力正初見成效。
香港蓮花資產管理公司合夥人洪灝認為，這波行情會延續到明年第一季，因為仍有很多投資者遲疑不決，而隨著市場進一步上漲，FOMO情緒會驅動這些投資者入場。
不過，估值問題可能會放緩漲勢。MSCI中國指數目前的遠期市盈率約為13倍，高於過去五年平均的11倍，但仍低於標普500指數的23倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言