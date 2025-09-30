大陸股市迎來2018年來最佳月度表現

彭博社報導稱，受益於人工智慧熱潮、地緣政治緊張局勢緩解以及政策支持預期，中國大陸股市正迎來自2018年以來最佳的月度漲勢。

9月份，MSCI中國指數上近9%，連續第五個月走高。自4月觸底以來，該指數已反彈約40%，漲幅超過標普500指數和MSCI亞洲指數在關稅衝擊後的回升。

報導指，這一行情引發了全球資金的「錯失恐懼（FOMO）」情緒，許多此前認為中國市場風險過大的海外投資者開始回流。中國企業在人工智能、晶片和其他關鍵技術領域的突破，凸顯了產業實力，也讓投資者重新審視中國市場。同時，工業企業利潤的回升也帶來希望，顯示北京抑制產能過剩與惡性競爭的努力正初見成效。

香港蓮花資產管理公司合夥人洪灝認為，這波行情會延續到明年第一季，因為仍有很多投資者遲疑不決，而隨著市場進一步上漲，FOMO情緒會驅動這些投資者入場。

不過，估值問題可能會放緩漲勢。MSCI中國指數目前的遠期市盈率約為13倍，高於過去五年平均的11倍，但仍低於標普500指數的23倍。