亞銀：中國2025年經濟成長率4.7% 低於官方目標

中央社／ 台北30日電

亞洲開發銀行（ADB）今天發布「2025年亞洲發展展望（9月版）」，預估中國今年經濟成長率為4.7%，略低於北京設定5%左右成長目標；明年成長速度放緩到4.3%。

亞洲開發銀行今天發布2025年亞洲發展展望（9月版），預估中國今年經濟成長率為4.7%，這與4月預測值一致；推估明年成長速度放緩到4.3%。中國政府工作報告將今年經濟成長目標設定在5%左右，亞洲開發銀行預測值較低。

2025年亞洲發展展望（9月版）指出，擴張性財政政策、穩健的工業活動與強勁出口在今年上半年推動中國國內生產毛額（GDP）實現超預期成長；不過外部環境惡化、房地產市場持續疲軟、居民收入成長乏力、消費不振等問題，將使今年下半年至明年的成長有所承壓。

亞洲開發銀行駐中國代表處首席代表奇瑪（Asif S.Cheema）表示，房地產行業和外貿緊張局勢為中國經濟成長帶來一定的阻力，在財政擴張和定向補貼等政策支持下，經濟成長勢頭才得以繼續。

奇瑪認為，由於外部不確定性可能抑制中國出口需求，持續提振國內消費對於維持經濟成長非常重要。

2025年亞洲發展展望（9月版）預測，中國今年通貨膨脹率為0%、2026年為0.4%，均較今年4月預測值下修，反映中國國內食品價格持續走低以及國內需求疲軟的狀況。展望未來前景，全球貿易環境與政策不確定性對於中國經濟成長前景構成挑戰。

亞洲開發銀行成立於1966年，總部設於菲律賓馬尼拉，目前計有69個會員，包括50個亞太地區會員與19個區域外會員。

