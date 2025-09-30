大陸9月製造業PMI報49.8 高於市場預期

近期中國大陸在晶片戰中對美國展開反攻，三波重拳，以反壟斷、反傾銷與反歧視調查「回敬」美國的出口管制措施，核心瞄準高端至成熟製程晶片。隨著大陸的中芯國際測試國產DUV設備，大陸的國內晶片企業崛起，引發市場注目。輝達雖試圖挽救其大陸市場，但大陸晶片供應商卻急起直追。這背後，中美科技博弈，更隱藏著國際談判的伏筆，未來走向令人屏息。

2025-09-30 09:00