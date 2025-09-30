快訊

大陸9月製造業PMI報49.8 高於市場預期

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
中國大陸製造業活動連續6個月處收縮區。（人民網）
大陸國家統計局網站今天公布，9月份，製造業採購經理指數(PMI)為49.8，比上月升0.4個百分點，高於市場預期的49.6。

從企業規模看，大型企業PMI為51，比上月升0.2個百分點，高於臨界點；中型企業PMI降至48.8，比上月下降0.1個百分點，低於臨界點；小型企業PMI為48.2，比上月升1.6個百分點，仍低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

生產指數為51.9，比上月升1.1個百分點，表明製造業生產擴張加快。新訂單指數為49.7，比上月升0.2個百分點，表明製造業市場需求景氣水平繼續改善。

原材料庫存指數為48.5%，比上月升0.5個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅繼續收窄。

從業人員指數為48.5，比上月升0.6個百分點，表明製造業企業用工景氣度改善。供應商配送時間指數為50.8，比上月升0.3個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間持續加快。

