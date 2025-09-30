快訊

大陸建成全球最大純電動貨櫃船 可裝載740個標準櫃

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸建成全球最大電動船，可裝載740個標準櫃。（中新網）
大陸新建一艘純電動貨櫃船，可裝載740個標準櫃（20英尺箱位），為全球最大、大陸國內首製的萬噸級純電動高端智能海船。

中新社報導，這條「740TEU純電動敞口集裝箱船」9月29日在江西省九江市湖口縣下水。該船總長127.8米，型寬21.6米，設有約740個標準20英尺箱位，採用10個箱式電池作為動力源，可通過高壓岸電充電或快速換電方式實現能源補給，實現營運及靠泊裝卸貨全過程零排放。

該船集成了智能集成平台、智能機艙等先進系統，具備開闊水域自主航行能力。通過實時船周視角、全天候航行視覺感知、航線規劃、無人駕駛、自主避碰等創新功能，實現了駕駛模式的智能切換。

江西江新造船有限公司項目經理朱鋼說，首艘船舶的成功下水，標誌著主船體已全面貫通，發電機、推進電機等主要設備安裝基本完工。接下來將進入繫泊調試階段，確保船舶2026年按期交付。

江西省國有資產監督管理委員會消息稱，「740TEU純電動敞口集裝箱船」的建造，標誌著中國沿海集裝箱船舶運營進入零排放、純電動時代，對推動中國航運綠色零碳高質量發展具有里程碑式意義。

