大陸搶國際人才增設K字簽證 官媒解讀不需有聘用單位即可入境

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸增設吸引國際人才的K字簽證。圖為天津濱海國際機場的海關入境處，旅客排隊等待入境查驗。（新華社）
大陸增設吸引國際人才的K字簽證。圖為天津濱海國際機場的海關入境處，旅客排隊等待入境查驗。（新華社）

大陸外交部昨天宣布自明天（10月1日）起，增設青年科技人才簽證（K字簽證）。官媒環球時報今天社評解讀稱，持證人員不需要大陸國內有聘用或邀請單位即可入境，是中國參與全球人才治理的戰略部署。

美國宣布H1B簽證費（工作簽證）暴增至10萬美元後，大陸此舉也有與美國一別苗頭、搶高端人才的舉措。且大陸的K字簽證是持證者可先入境，後續再尋找工作機會，對跨國科技人才具有一定吸引力。

環球時報社評今天報導並進一步解讀指，增設K字簽證僅對年齡和教育背景或工作經歷有特定要求，不要求國內有聘用或邀請單位，申辦流程也將更為便利。持證人入境後可從事教育、科技、文化等領域交流及創業、商務等活動。K字簽證的頒發，意味著中國簽證便利化的覆蓋範圍更廣，也讓世人看到一個更加開放、自信的新時代中國。

報導指，全球國際移民數量從2000年的1.73億增長至2020年的2.8億。亞洲國家在全球人才競爭力排名中快速上升，顯示出全球人才格局正在重構。

K字簽證是在普通簽證中新增類別，專門發給入境的外國青年科技人才。這種制度設計既考慮了人才流動的實際需求，也契合了創新活動的規律特點。這一政策既為外國青年科技人才來華提供了便利，也體現了我國人才政策的系統性和前瞻性，是我國（中國）參與全球人才治理的戰略部署。

環時稱，人才不僅是戰略資產，更是國家能力。不同文化背景人才的交流碰撞，多產生「1+1>2」的協同效應。特別是在生物醫藥、人工智慧等前沿領域，跨國團隊的合作創新正在突破傳統研發模式的局限。在這種背景下，推出K字簽證等政策，以更加開放的姿態擁抱全球人才。

環時還特別比較美國最近的H1B簽證，美國的H-1B簽證被普遍認為是一種工作簽證，主要目的是為了滿足美國特定行業對專業技術人才的需求，但中國的K字簽證是為了促進中外青年科技人才交流與合作，而非單純的就業許可。

過去以美國為代表的西方國家曾是全球人才流動的「終點站」，如今中國正成為彙集國際人才的高地。從擴大免簽範圍到構建高科技人才移民制度，中國正在加快構建開放包容的國際人才生態。

