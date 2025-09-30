京東方：旺季面板需求恢復 部分 LCD TV 產品價格已回穩

全球面板巨頭京東方近日在接受機構調研時表示，第3季以來，隨著廠商去庫存趨勢結束，旺季面板備貨需求逐步恢復，行業稼動率（也稱產能利用率）也從第2季低位（約75%）有所回升，LCD TV部分尺寸價格經歷小幅下降後，部分LCD TV面板價格已回穩。

實際上，財聯社報導，三年前，大陸十一假期都不放假的面板龍頭企業們，其液晶電視面板生產線今年放假約一周，將有利於穩定10月液晶電視面板價格。

群智諮詢（Sigmaintell）大尺寸顯示事業部副總經理張虹稱，面板廠十一放假從2023年開始，2023年10月的液晶電視面板產能利用率為77%，2024年10月為79%，今年10月預計也是79%。

京東方稱，第3季以來，LCD IT領域包括顯示器（MNT）、筆記型電腦（NB）面板價格整體保持穩定，成為LCD市場「壓艙石」。

調研內容顯示，LCD行業格局正迎來深度重塑：行業已從過去「追求規模與市占率」的粗放式發展，轉向「高盈利、高技術、高附加值」的高質量發展階段；LCD需求結構不斷優化，TV大尺寸化趨勢不可逆，高分辨率、高刷新率產品的持續迭代，進一步鞏固了LCD作為中長期主流顯示技術的地位。

此外，京東方第8.6代AMOLED生產線項目進展順利。該項目於2024年3月完成奠基、9月實現封頂，預計2026年底正式量產，主要生產筆記型電腦、平板電腦等智慧終端機高端觸控OLED顯示螢幕。項目投產後，該公司將具備與國際同業同步的高端OLED產能，有望進一步搶占全球高端顯示市場，強化在半導體顯示產業的綜合競爭力。