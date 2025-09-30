快訊

京東方：旺季面板需求恢復 部分 LCD TV 產品價格已回穩

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
京東方接受機構調研時表示，第3季以來，隨廠商去庫存趨勢結束，旺季面板備貨需求逐步恢復。（新華社）
全球面板巨頭京東方近日在接受機構調研時表示，第3季以來，隨著廠商去庫存趨勢結束，旺季面板備貨需求逐步恢復，行業稼動率（也稱產能利用率）也從第2季低位（約75%）有所回升，LCD TV部分尺寸價格經歷小幅下降後，部分LCD TV面板價格已回穩。

實際上，財聯社報導，三年前，大陸十一假期都不放假的面板龍頭企業們，其液晶電視面板生產線今年放假約一周，將有利於穩定10月液晶電視面板價格。

群智諮詢（Sigmaintell）大尺寸顯示事業部副總經理張虹稱，面板廠十一放假從2023年開始，2023年10月的液晶電視面板產能利用率為77%，2024年10月為79%，今年10月預計也是79%。

京東方稱，第3季以來，LCD IT領域包括顯示器（MNT）、筆記型電腦（NB）面板價格整體保持穩定，成為LCD市場「壓艙石」。

調研內容顯示，LCD行業格局正迎來深度重塑：行業已從過去「追求規模與市占率」的粗放式發展，轉向「高盈利、高技術、高附加值」的高質量發展階段；LCD需求結構不斷優化，TV大尺寸化趨勢不可逆，高分辨率、高刷新率產品的持續迭代，進一步鞏固了LCD作為中長期主流顯示技術的地位。

此外，京東方第8.6代AMOLED生產線項目進展順利。該項目於2024年3月完成奠基、9月實現封頂，預計2026年底正式量產，主要生產筆記型電腦、平板電腦等智慧終端機高端觸控OLED顯示螢幕。項目投產後，該公司將具備與國際同業同步的高端OLED產能，有望進一步搶占全球高端顯示市場，強化在半導體顯示產業的綜合競爭力。

相關新聞

官方反內捲+季節性停產 陸水泥價格有望加速回升

受房地產市場不振影響，今年大陸水泥業加大錯峰停窯（為控制產能、減少排放而採取的季節性停產措施）的力度，產能利用率再探新低...

數貿會 「杭州六小龍」首次合體

機器人彈琴寫詩、AI助普通人實現「登月夢」、史前恐龍在展館「復活」互動…9月25日至29日，第四屆全球數字貿易博覽會（簡...

庫布齊沙漠綠能基地 後年投運

9月29日，中國大陸「十四五」規畫布局最大的「沙戈荒」風電光伏（太陽能）基地，內蒙庫布齊沙漠基地首個千萬千瓦級特高壓外送...

安徽經濟總量跨2兆 成經濟大省

安徽省發展和改革委員會主任陳軍28日表示，大陸「十四五」（2021至2025年）期間，安徽經濟總量連跨兩個萬億（兆元）台...

陸推有色金屬方案 定行業增加值年增5%

大陸官方8部門聯合下發有色金屬行業穩增長工作方案，設定2025至2026年有色金屬行業增加值年均增長5%左右，10種有色...

湖南自貿區 5年推109創新制度

中國（湖南）自由貿易試驗區（簡稱湖南自貿區）工作辦公室28日宣布，獲批建設5年來，湖南自貿區推出制度創新成果109項，有...

