比亞迪下調年銷售目標

大陸汽車龍頭比亞迪近期將2025年銷量目標由550萬輛下調至460萬輛。比亞迪表示，受市場環境與競爭影響，此舉屬合理決定，預計海外交付量將達80萬至100萬輛，同時出口量將占全球銷量約20%左右。

香港經濟日報報導，比亞迪品牌及公關事業部總經理李雲飛稱，過去幾個月按市況對生產節奏與產銷目標作調整，直言460萬輛的銷量目標「已相當出色」。他並將車企銷量比喻為股票，需適時「緩一緩」以實現健康、可持續發展，強調長期趨勢仍然向上。他還透露，旗下幾個品牌的訂單和銷售反應相當不錯，預告未來數月不論生產或銷售規模，應可迎來新一輪的增長。

至於海外方面，李雲飛稱，若按年初估算，2025年大陸以外地區的銷量可達80萬至100萬輛，受惠於產品和門市擴展及品牌建設投入。他說，目前無新一輪海外建廠計劃，重點是確保亞太、歐洲及中南美洲現有工廠穩定投產和營運，匈牙利廠預計2025年底或2026年上半年投產。南華早報指，比亞迪預計今年出口量將占全球銷量約20%左右，物流改善與新車型推出是主要推動因素。