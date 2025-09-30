快訊

比亞迪下調年銷售目標

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸汽車龍頭比亞迪近期將2025年銷量目標由550萬輛下調至460萬輛。比亞迪表示，受市場環境與競爭影響，此舉屬合理決定，預計海外交付量將達80萬至100萬輛，同時出口量將占全球銷量約20%左右。

香港經濟日報報導，比亞迪品牌及公關事業部總經理李雲飛稱，過去幾個月按市況對生產節奏與產銷目標作調整，直言460萬輛的銷量目標「已相當出色」。他並將車企銷量比喻為股票，需適時「緩一緩」以實現健康、可持續發展，強調長期趨勢仍然向上。他還透露，旗下幾個品牌的訂單和銷售反應相當不錯，預告未來數月不論生產或銷售規模，應可迎來新一輪的增長。

至於海外方面，李雲飛稱，若按年初估算，2025年大陸以外地區的銷量可達80萬至100萬輛，受惠於產品和門市擴展及品牌建設投入。他說，目前無新一輪海外建廠計劃，重點是確保亞太、歐洲及中南美洲現有工廠穩定投產和營運，匈牙利廠預計2025年底或2026年上半年投產。南華早報指，比亞迪預計今年出口量將占全球銷量約20%左右，物流改善與新車型推出是主要推動因素。

品牌 規模 物流

相關新聞

官方反內捲+季節性停產 陸水泥價格有望加速回升

受房地產市場不振影響，今年大陸水泥業加大錯峰停窯（為控制產能、減少排放而採取的季節性停產措施）的力度，產能利用率再探新低...

數貿會 「杭州六小龍」首次合體

機器人彈琴寫詩、AI助普通人實現「登月夢」、史前恐龍在展館「復活」互動…9月25日至29日，第四屆全球數字貿易博覽會（簡...

庫布齊沙漠綠能基地 後年投運

9月29日，中國大陸「十四五」規畫布局最大的「沙戈荒」風電光伏（太陽能）基地，內蒙庫布齊沙漠基地首個千萬千瓦級特高壓外送...

安徽經濟總量跨2兆 成經濟大省

安徽省發展和改革委員會主任陳軍28日表示，大陸「十四五」（2021至2025年）期間，安徽經濟總量連跨兩個萬億（兆元）台...

陸推有色金屬方案 定行業增加值年增5%

大陸官方8部門聯合下發有色金屬行業穩增長工作方案，設定2025至2026年有色金屬行業增加值年均增長5%左右，10種有色...

湖南自貿區 5年推109創新制度

中國（湖南）自由貿易試驗區（簡稱湖南自貿區）工作辦公室28日宣布，獲批建設5年來，湖南自貿區推出制度創新成果109項，有...

