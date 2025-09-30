官方反內捲+季節性停產 陸水泥價格有望加速回升

受房地產市場不振影響，今年大陸水泥業加大錯峰停窯（為控制產能、減少排放而採取的季節性停產措施）的力度，產能利用率再探新低，目前在50%左右。不過，受到官方推出反內捲政策下，業內人士預料水泥業有望減少10%左右低效熟料產能，水泥價格有望加速回升。

大陸工信部、自然資源部、生態環境部、住建部、水利部、農業農村部等六部門近日發布《建材行業穩增長工作方案（2025—2026年）》，內容主要有二：一是嚴禁新增水泥熟料產能，二則是水泥企業要在今年底前對超出項目備案的產能制定產能置換方案。方案被視為對行業反內捲政策的加碼。

財聯社報導，近期重慶市水泥協會要求重慶市境內所有水泥熟料生產企業和粉磨站，在今年11-12月期間累計錯峰停窯天數不少於55天；四川省水泥協會下發通知，要求第4季每條熟料生產線每個月錯峰停窯任務天數為「15+X」天。

對於前述地方協會政策，業內人士表示，這側面反映，水泥廠對第4季需求預期差。他表示，要解決水泥行業產能過剩的問題並不難，只要將占行業總產能30%以上的2500t/d（指每天生產2,500噸）水泥熟料生產線全部關停即可，但水泥產線涉及到就業、GDP、地方稅收等問題，無法一刀切。事實上，自2023年以來，大陸多地明確淘汰2500t/d產線。近期包括中國建材、遼寧恒威水泥退出一條2500t/d產線、華潤水泥針對2500t/d熟料進行技改等。

中國水泥網·水泥大數據研究院分析師李坤明稱，目前水泥行業普遍存在超產行為，今年以來行業觀望情緒濃厚，新增產能項目較少。預計接下來企業產能置換項目會明顯增多，這將促使低效落後產能加速退出，將有效緩解當下產能嚴重過剩局面。

市場運行壓力迫使大陸水泥企業力圖求變：有大企業整合市場，比如海螺水泥收購西部水泥新疆資產，金隅冀東收購恒威水泥，紅獅收購壽鹿山水泥等；也有水泥上市公司跨界轉型，比如上峰水泥通過旗下投資平台涉足半導體、新能源等領域，以投資收益平衡主業景氣波動。受到地產投資、基建節奏影響，水泥和玻璃等建 材企業相關公司近年來獲利能力承壓。