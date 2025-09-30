快訊

京東方正式進軍機器人產業

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

北京京東方機器人近期成立，註冊資本人民幣2億（約新台幣8.6億元），經營範圍包括工業機器人製造、工業機器人銷售、智慧機器人的研發等。

股東信息顯示，該公司由大陸面板龍頭京東方全資持股。標誌著這家面板巨頭正式進軍機器人產業。此舉引發了業界對智慧製造領域未來發展的廣泛關注。

有觀點認為，工業機器人作為智慧製造的核心組成部分，市場需求持續增長。京東方憑藉其在顯示面板領域的深厚技術積累和產業資源，切入工業機器人領域，有望實現技術協同和產業鏈整合。

京東方董事長陳炎順日前在其全球創新夥伴大會2025（BOE IPC 2025）上表示，未來三年京東方將投入研發資金人民幣500億元、採購資金人民幣5,000億元，支持產業鏈技術突破和產業升級。將把營收中的0.5%用於AI研發，促進AI對製造、產品、運營的賦能。他當時便透露，京東方已組建機器人團隊，將圍繞工廠場景做機器人的製造與研發。

在該會上，京東方正式發布AI工廠，首批規劃AI工廠已經落地。未來在AI技術的加持下，京東方也將以自身實踐為範本，樹立起可複製的「AI+」應用典範。

