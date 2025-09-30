快訊

華為明年產量將倍增

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

彭博引述知情人士報導，總部位於深圳的華為，計劃明年生產約60萬顆910C昇騰AI晶片，大約是今年的兩倍。總體而言，華為將在2026年將其昇騰產線的裸晶（die）產量最多提高至160萬顆。

若華為達成這些目標，將是一大技術突破，外界普遍認為，華為是中國最有希望擺脫對外國晶片依賴的公司。這也意味著，華為和其主要合作夥伴中芯國際已找到某種方式，能夠緩解過去阻礙其AI業務以及北京自給自足目標的一些瓶頸。

知情人士指出，對2025年與2026年的產量預測，包括華為庫存中已有的裸晶，以及內部對良率的估算。

從阿里巴巴到DeepSeek等中國大陸企業，都需要數百萬顆AI晶片來開發與營運AI服務。光是輝達一家公司，估計在2024年就已賣出100萬顆H20晶片。

據悉，華為計劃在2026年底推出910C之後的晶片，業界原本稱之為910D。該公司目標是生產10萬個新晶片組，其設計比現在的兩顆裸晶併入一個晶片組更為激進，是把四顆裸晶整合到一個晶片組。

整體而言，華為明年將分配約160萬顆裸晶在兩類晶片上；相較之下，2025年最多只有100萬顆裸晶。知情人士還表示，華為今年稍早已告訴客戶，公司準備在今年底前出售20萬顆Ascend 910C。

情人 北京 深圳

相關新聞

官方反內捲+季節性停產 陸水泥價格有望加速回升

受房地產市場不振影響，今年大陸水泥業加大錯峰停窯（為控制產能、減少排放而採取的季節性停產措施）的力度，產能利用率再探新低...

數貿會 「杭州六小龍」首次合體

機器人彈琴寫詩、AI助普通人實現「登月夢」、史前恐龍在展館「復活」互動…9月25日至29日，第四屆全球數字貿易博覽會（簡...

庫布齊沙漠綠能基地 後年投運

9月29日，中國大陸「十四五」規畫布局最大的「沙戈荒」風電光伏（太陽能）基地，內蒙庫布齊沙漠基地首個千萬千瓦級特高壓外送...

安徽經濟總量跨2兆 成經濟大省

安徽省發展和改革委員會主任陳軍28日表示，大陸「十四五」（2021至2025年）期間，安徽經濟總量連跨兩個萬億（兆元）台...

陸推有色金屬方案 定行業增加值年增5%

大陸官方8部門聯合下發有色金屬行業穩增長工作方案，設定2025至2026年有色金屬行業增加值年均增長5%左右，10種有色...

湖南自貿區 5年推109創新制度

中國（湖南）自由貿易試驗區（簡稱湖南自貿區）工作辦公室28日宣布，獲批建設5年來，湖南自貿區推出制度創新成果109項，有...

