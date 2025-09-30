湖南自貿區 5年推109創新制度

快訊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國（湖南）自由貿易試驗區（簡稱湖南自貿區）工作辦公室28日宣布，獲批建設5年來，湖南自貿區推出制度創新成果109項，有力提升跨境貿易、投資、金融便利化水平。

中新社報導，湖南自貿區推出工程機械再製造體系改革、認證與標準國際合作新模式、出口新能源汽車電池包裝使用鑒定聯動監管等創新舉措。如在工程機械再製造體系改革方面，發布8項團體標準及3項地方標準，在中國率先建立工程機械二手設備檢驗檢測、認證認可、安全評估標準體系，吸引大批再製造維修出口企業集聚。 　　

湖南自貿區推進「郵快跨」業務一站式通關、製造業智能化轉型市場化升級等改革創新。商務、郵政、海關等部門匯聚合力，打造國際郵件、國際快件、跨境電商業務一站式通關新模式，平均通關時間壓縮50%，企業運輸成本降低30%。 　　

湖南自貿區推進區內區外聯動創新發展，中非經貿合作促進創新示範園、中非經貿總部大廈建成落地，中非標準合作創新中心、國際青年創業港等投入運營，對非境外投資備案企業增長近3倍。

經貿 電商

