陸推有色金屬方案 定行業增加值年增5%

大陸官方8部門聯合下發有色金屬行業穩增長工作方案，設定2025至2026年有色金屬行業增加值年均增長5%左右，10種有色金屬產量年均增長1.5%左右的目標。

新華社28日報導，大陸工信部、自然資源部、商務部等八部門於近日聯合印發「有色金屬行業穩增長工作方案（2025—2026年）」，提出2025年至2026年，有色金屬行業增加值年均增長5%左右。

方案還提出一系列2025年至2026年有色金屬行業穩增長主要目標，包括：經濟效益保持向好態勢，十種有色金屬產量年均增長1.5%左右，銅、鋁、鋰等國內資源開發取得積極進展，再生金屬產量突破2000萬噸等。

方案並指出，圍繞提高資源保障水準、提升有效供給能力、促進行業轉型升級、激發市場消費潛能、提高國際化發展水準五方面提出十項重點舉措。

其中提出，促進高端產品創新發展，推動超高純金屬等高品質原料、銅合金結構功能一體化材料、貴金屬功能材料、高端稀土新材料等技術突破；提升稀有金屬應用水準。