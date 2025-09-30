快訊

打造「步行城市」…台灣人行道、遮蔭不及格 逼觀光客走入窘境

美拋「矽盾」震撼彈…為川習會暖身 兼逼台在經貿談判讓步

天氣晴朗至中秋…酷熱飆38度高溫 吳德榮：觀察2熱帶系統發展

陸推有色金屬方案 定行業增加值年增5%

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸工信部等八部門於近日聯合印發「有色金屬行業穩增長工作方案（2025—2026年）」。（路透）
大陸工信部等八部門於近日聯合印發「有色金屬行業穩增長工作方案（2025—2026年）」。（路透）

大陸官方8部門聯合下發有色金屬行業穩增長工作方案，設定2025至2026年有色金屬行業增加值年均增長5%左右，10種有色金屬產量年均增長1.5%左右的目標。

新華社28日報導，大陸工信部、自然資源部、商務部等八部門於近日聯合印發「有色金屬行業穩增長工作方案（2025—2026年）」，提出2025年至2026年，有色金屬行業增加值年均增長5%左右。

方案還提出一系列2025年至2026年有色金屬行業穩增長主要目標，包括：經濟效益保持向好態勢，十種有色金屬產量年均增長1.5%左右，銅、鋁、鋰等國內資源開發取得積極進展，再生金屬產量突破2000萬噸等。

方案並指出，圍繞提高資源保障水準、提升有效供給能力、促進行業轉型升級、激發市場消費潛能、提高國際化發展水準五方面提出十項重點舉措。

其中提出，促進高端產品創新發展，推動超高純金屬等高品質原料、銅合金結構功能一體化材料、貴金屬功能材料、高端稀土新材料等技術突破；提升稀有金屬應用水準。

材料 高端

延伸閱讀

ASIC推AI應用半導體成長 台廠合縱連橫拚先機

馬太鞍溪橋2027年全線通車 搶修2方案曝光「舊鐵路溪底隧道淘汰」

美提晶片製造「五五分」方案 許宇甄：根本是賣台協議

哈瑪斯稱未收到川普停火案 巴：以狂炸加薩市 24小時74人亡

相關新聞

官方反內捲+季節性停產 陸水泥價格有望加速回升

受房地產市場不振影響，今年大陸水泥業加大錯峰停窯（為控制產能、減少排放而採取的季節性停產措施）的力度，產能利用率再探新低...

數貿會 「杭州六小龍」首次合體

機器人彈琴寫詩、AI助普通人實現「登月夢」、史前恐龍在展館「復活」互動…9月25日至29日，第四屆全球數字貿易博覽會（簡...

庫布齊沙漠綠能基地 後年投運

9月29日，中國大陸「十四五」規畫布局最大的「沙戈荒」風電光伏（太陽能）基地，內蒙庫布齊沙漠基地首個千萬千瓦級特高壓外送...

安徽經濟總量跨2兆 成經濟大省

安徽省發展和改革委員會主任陳軍28日表示，大陸「十四五」（2021至2025年）期間，安徽經濟總量連跨兩個萬億（兆元）台...

陸推有色金屬方案 定行業增加值年增5%

大陸官方8部門聯合下發有色金屬行業穩增長工作方案，設定2025至2026年有色金屬行業增加值年均增長5%左右，10種有色...

湖南自貿區 5年推109創新制度

中國（湖南）自由貿易試驗區（簡稱湖南自貿區）工作辦公室28日宣布，獲批建設5年來，湖南自貿區推出制度創新成果109項，有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。