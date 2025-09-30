快訊

打造「步行城市」…台灣人行道、遮蔭不及格 逼觀光客走入窘境

美拋「矽盾」震撼彈…為川習會暖身 兼逼台在經貿談判讓步

天氣晴朗至中秋…酷熱飆38度高溫 吳德榮：觀察2熱帶系統發展

安徽經濟總量跨2兆 成經濟大省

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

安徽省發展和改革委員會主任陳軍28日表示，大陸「十四五」（2021至2025年）期間，安徽經濟總量連跨兩個萬億（兆元）台階。在大陸發展大局中，進入了經濟大省的行列。

中新社報導，當天，安徽省政府新聞辦召開記者會，陳軍介紹了相關情況。 　　陳軍介紹，安徽省地區生產總值從「十三五」末的3.87兆元（人民幣，下同）躍升至2024年的5.06兆元，連續跨越4兆、5兆兩台階，預計五年增量達到1.4兆元。區域創新能力、規模以上工業企業營業收入、進出口總額、實際對外投資、境內上市公司數等穩居大陸全國前10位、均居中部第1位。     　十四五期間，安徽許多領域實現從追趕者到領跑者的轉變。「祖沖之三號」量子計算原型機領跑全球，「本源悟空」刷新中國自主量子算力服務規模紀錄，「東方超環」創造「億度千秒」新的世界紀錄，「天都」雙星實現繞月編隊飛行等。

安徽的重大新興產業集群建設同樣成效顯著。十四五期間，安徽26個省重大新興產業基地提質擴量，基地產值從十三五末的7500億元提高至2024年的1.35兆元。積體電路、新型顯示器件、人工智能、先進結構材料4大國家戰略性新興產業集群優秀率居大陸第3位。 　　

「特別是汽車產業實現歷史性突破：從1968年江淮汽車打造出皖產第一車，到十四五安徽汽車和新能源汽車產量由大陸第8位和第4位躍升至第1位。」陳軍說。十四五期間，來自110多個國家和地區的投資者在皖設立外資企業超過5000家，安徽省對共建一帶一路國家投資年均增長27.7%。

規模 1968

延伸閱讀

73歲老人「無痛取卵」？ 大陸醫保局抓出離譜行徑

南韓推大陸團客免簽估吸客百萬！今起試行至明年6月底

陸十一長假8天 消費數據引關注

大陸 AI 工程技術人員薪情好

相關新聞

官方反內捲+季節性停產 陸水泥價格有望加速回升

受房地產市場不振影響，今年大陸水泥業加大錯峰停窯（為控制產能、減少排放而採取的季節性停產措施）的力度，產能利用率再探新低...

數貿會 「杭州六小龍」首次合體

機器人彈琴寫詩、AI助普通人實現「登月夢」、史前恐龍在展館「復活」互動…9月25日至29日，第四屆全球數字貿易博覽會（簡...

庫布齊沙漠綠能基地 後年投運

9月29日，中國大陸「十四五」規畫布局最大的「沙戈荒」風電光伏（太陽能）基地，內蒙庫布齊沙漠基地首個千萬千瓦級特高壓外送...

安徽經濟總量跨2兆 成經濟大省

安徽省發展和改革委員會主任陳軍28日表示，大陸「十四五」（2021至2025年）期間，安徽經濟總量連跨兩個萬億（兆元）台...

陸推有色金屬方案 定行業增加值年增5%

大陸官方8部門聯合下發有色金屬行業穩增長工作方案，設定2025至2026年有色金屬行業增加值年均增長5%左右，10種有色...

湖南自貿區 5年推109創新制度

中國（湖南）自由貿易試驗區（簡稱湖南自貿區）工作辦公室28日宣布，獲批建設5年來，湖南自貿區推出制度創新成果109項，有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。