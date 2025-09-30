安徽經濟總量跨2兆 成經濟大省

安徽省發展和改革委員會主任陳軍28日表示，大陸「十四五」（2021至2025年）期間，安徽經濟總量連跨兩個萬億（兆元）台階。在大陸發展大局中，進入了經濟大省的行列。

中新社報導，當天，安徽省政府新聞辦召開記者會，陳軍介紹了相關情況。 陳軍介紹，安徽省地區生產總值從「十三五」末的3.87兆元（人民幣，下同）躍升至2024年的5.06兆元，連續跨越4兆、5兆兩台階，預計五年增量達到1.4兆元。區域創新能力、規模以上工業企業營業收入、進出口總額、實際對外投資、境內上市公司數等穩居大陸全國前10位、均居中部第1位。 十四五期間，安徽許多領域實現從追趕者到領跑者的轉變。「祖沖之三號」量子計算原型機領跑全球，「本源悟空」刷新中國自主量子算力服務規模紀錄，「東方超環」創造「億度千秒」新的世界紀錄，「天都」雙星實現繞月編隊飛行等。

安徽的重大新興產業集群建設同樣成效顯著。十四五期間，安徽26個省重大新興產業基地提質擴量，基地產值從十三五末的7500億元提高至2024年的1.35兆元。積體電路、新型顯示器件、人工智能、先進結構材料4大國家戰略性新興產業集群優秀率居大陸第3位。

「特別是汽車產業實現歷史性突破：從1968年江淮汽車打造出皖產第一車，到十四五安徽汽車和新能源汽車產量由大陸第8位和第4位躍升至第1位。」陳軍說。十四五期間，來自110多個國家和地區的投資者在皖設立外資企業超過5000家，安徽省對共建一帶一路國家投資年均增長27.7%。