庫布齊沙漠綠能基地 後年投運

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
內蒙庫布齊沙漠基地首個千萬千瓦級特高壓外送基地開工建設。圖／取自新浪微博
9月29日，中國大陸「十四五」規畫布局最大的「沙戈荒」風電光伏（太陽能）基地，內蒙庫布齊沙漠基地首個千萬千瓦級特高壓外送基地全面開工建設。

據香港文匯網，庫布齊沙漠規畫跨省外送風電光伏總開發規模4800萬千瓦，本次開工的是位於庫布齊沙漠中北部的新能源基地，該基地是內蒙古首個全面開工的千萬千瓦級「沙戈荒」大型風電光伏基地。

基地堅持生態優先、治沙為主，總投資988億元人民幣，規畫建設光伏800萬千瓦、風電400萬千瓦，配套支撐性煤電400萬千瓦、新型儲能500萬千瓦時，外送通道起點位於內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗，途經山西省，落點位於河北省滄州市，全長699公里，電壓±800千伏、輸送容量800萬千瓦。

基地計畫2027年底前建成投運，投運後每年可為以京津冀為中心的華北電網輸送電量約360億千瓦時，其中新能源電量占比60%，每年可減少標煤消耗約640萬噸、減排二氧化碳約1600萬噸，將有力促進華北地區能源結構綠色轉型和節能減排，有效提高優質電力資源跨區域優化配置能力，更好服務保障華北地區電力供應和電網安全。

「沙戈荒」大型風電光伏基地建設是內蒙古深入踐行「四個革命、一個合作」能源安全新戰略，持續做大做強重要能源和戰略資源基地，助力實現「雙碳」戰略目標的重要實踐載體，也是內蒙古加快規畫建設新型能源體系，推進荒漠化綜合防治和「三北」防護等重點生態工程，努力探索資源型地區轉型發展新路徑的實踐。

內蒙古 能源 外送

