數貿會 「杭州六小龍」首次合體

機器人彈琴寫詩、AI助普通人實現「登月夢」、史前恐龍在展館「復活」互動…9月25日至29日，第四屆全球數字貿易博覽會（簡稱數貿會）在浙江杭州舉辦，AI等前沿技術集中亮相，勾勒出數位未來新圖景。

中新社報導，宇樹科技的展台前，兩個人形機器人正上演拳擊格鬥，被擊倒後便自主調整重心、重新站立。藉助強腦科技的智能仿生腿，殘障人士在不同的路面穩步行走，甚至能進行攀岩、衝浪等高強度活動…本屆數貿會上，「杭州六小龍」首次合體亮相。

展區另一側，萬有引力的「靈動臉」則讓人機交互實現共情——用戶的表情可實時映射到機器人面部，實現千里之外的陪伴。「未來機器人不僅是工具，更是有溫度的夥伴」，相關負責人張武龍說。

現場還有更多康養陪護類產品亮相，讓科技關懷滲透至細微處。

從展會看，AI正深度融入生產生活。智能穿戴領域，Wigain智能手表可一站式「望聞問切」，並基於中醫藥大模型生成健康報告與食療建議。Rokid新一代AI+AR智能眼鏡不足50克，卻集成了字幕、翻譯、導航等多項功能。

「無人車已應用於快遞物流、商超配送等場景，將效率提升了20%至30%。」新石器展位負責人潘曉霞介紹，去年其產品交付量突破千台，今年已突破萬台，足跡遍布全球15個國家的300多個城市。

展會期間，還有百餘項首發首秀同台競技。德適生物自研出全球參數規模最大的醫學影像通用大模型iMedImage，覆蓋超過90%的臨床場景；智診科技發布「好伴AI3.0」，構建出「名醫專家AI分身」，更可基於健康檔案實現主動提醒與關懷。

智診科技首席運營官王鋒認為，AI技術將提升診療效率，推動診斷過程標準化、優質醫療資源普惠化。

在AI技術復刻的敦煌石窟裡，觀眾與壁畫中的樂師跨越千年隔空對奏；戴上VR眼鏡，孩子們「闖」進遠古的森林，全球首個「AI動態可交互恐龍數字資產庫」讓侏羅紀世界再現眼前。

數貿會上，古今對話、虛實交融、上天入地都不再是想像。

根據地衛二帶來的全球數貿星座2035計畫，首期4顆AI衛星將登上太空，如同太空超級計算機一般在軌實時處理數據。

「AI和算力進入太空，人類才可以真正走出地球。」地衛二品牌運營負責人陳軍睿表示，通過即時追蹤全球貨物、智能解析複雜規則，AI衛星將大幅縮短傳統國際貿易時效，數位貿易將邁入空天時代。

本屆數貿會共吸引154個國家（地區）設展或報名參會，381家國際展商、1.1萬名國際客商共享數貿機遇。