美出口管制升級…持股50%子公司也納黑名單 陸商務部批惡劣

美國商務部29日發布新規，對被列入美國實體清單等的企業持股超過50%的子公司，追加同等出口管制制裁。對此，大陸商務部批評美方此舉極為惡劣，是泛化國家安全、濫用出口管制的又一典型例證，揚言採取必要措施，堅決維護陸企權益。

路透報導，根據美國「聯邦公報」，美國商務部發布了一項新規，擴大了實體名單範圍，倘若1家公司由清單上的企業持股達50%或以上，也將自動被列入實體名單。此舉大大增加了需要許可證才能獲得美國商品和服務的公司數量。報導指出，這是用以嚴厲打擊大陸和其他國家規避晶片製造設備和其他技術限制。

大陸商務部發言人29日晚間發布答記者問，表示中方注意到有關情況，並指相關規則是美方泛化國家安全、濫用出口管制的又一典型例證，並表示，美方此舉性質「極為惡劣」，嚴重損害受波及企業的正當合法權益，嚴重衝擊國際經貿秩序，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈的安全穩定，中方對此堅決反對。

大陸商務部發言人強調，中方敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對大陸企業的無理打壓。大陸將採取必要措施，堅決維護大陸企業的合法權益。

路透指出，美方新規可能會擾亂供應鏈，還將使企業更難確定對客戶或供應商的出口是否受到限制。

報導提到，這項新規類似於美國財政部外國資產控制辦公室制裁實體的「50%規則」。 如果一家公司被名單上的企業擁有50%或以上的股權，美國出口商將需要獲得許可證才能向該子公司運送貨物或技術，就像名單上的實體一樣，許多許可證可能會被拒絕發放。