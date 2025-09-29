紐時：中國K字簽證和美國搶人才 專家提醒別被迷惑

中國10月1日將推出便於外國科技人才入境居留的「K字簽證」。紐時報導，在美國H-1B簽證費大漲下，中國此舉正對外國人才敞開大門，但K字簽證仍難取代H-1B簽證的地位。專家更提醒，中國此舉只是為了實現自力更生，「別被K字簽證迷惑」。

紐約時報這篇報導直指，中共外圍官媒、民族主義色彩濃厚的環球時報，日前在轉載印度多家媒體報導中國推出「K字簽證」的消息時，許多中國網民在留言中發表了歧視性言論，直指「不歡迎印度人」，而美國大多數H-1B簽證持有者就是印度人。

中國國務院8月14日公布「關於修改『中華人民共和國外國人入境出境管理條例』的決定」，正式推出在入境次數、有效期、停留期上有更多便利的「K字簽證」，對象是全球知名大學或科研機構的科學、技術、工程、數學人才，自10月1日起實施，具體條件和要求則將在中國駐外使領館網站公布。

中國外交部發言人郭嘉昆今天並對此表示，中方是為「促進中外青年科技人才交流與合作」，決定在普通簽證類別下增設「青年科技人才簽證」，即「K字簽證」，至於申辦具體事宜，中國駐外使領館即將發布相關訊息。

報導表示，在美中爭奪科技和地緣政治主導地位的背景下，「K字簽證」是中國吸引全球頂尖科技人才的更大行動之一。而中方宣布數週後，川普（DonaldTrump）政府即宣布對H-1B工作簽證徵收高達10萬美元（約新台幣305萬元）的費用。

報導提到，具備專業知識的外國人，以往也可申請其他類型簽證進入中國，但通常手續繁瑣，且外國人要永久移居中國仍非常困難。因此，若光從這一政策的姿態來看，足以讓外界感覺中國正朝著更加開放的方向前進。與此同時，美國似乎正逐步走向封閉。

但報導表示，目前尚不清楚中國「K字簽證」能在多大程度上影響人才競爭，中方至今尚未公布具體細節，包括申請人資格，以及是否允許持證者在中國正式就業。

位在華盛頓的諮詢公司亞洲集團（Asia Group）合夥人陳澍表示，矽谷越來越傾向於「美國優先」的文化，對於那些擔心自己在美國不再受到歡迎的外國科技工作者來說，當看到中國「K字簽證」的消息時，可能會認為「至少還有另一個選擇」。

陳澍說，有很多人心動想前往中國，但又猶豫不決。隨著中國科技公司「變得更加強大，資本更為充裕」，這種興趣只會越來越濃厚，「K字簽證」可讓那些對中國科技領域感興趣的人先嘗試。

但報導直指，中國在吸引大量外國人才方面仍面臨諸多挑戰，語言障礙、政治和文化差異，以及極其有限的永久居留途徑，都是阻礙因素。而目前從海外遷回中國發展的科學家，往往是在中國出生，後來才移居國外者。

史丹佛大學技術分析師兼研究員王旦表示，中國長期以來雖然對外國專家持歡迎態度，但這種歡迎是「有選擇性的」，並且是「按照自己的規則進行的」。整體而言，中國只希望吸引「能創造經濟效益」的外國人。

這則報導指出，中國「K字簽證」不太可能取代美國H-1B簽證的地位。一些印度分析人士認為，中國簽證手續的簡化並不足以說服印度人才放棄美國，轉而選擇中國。印度人才前往美國不是為了拿簽證，而是想在那裡工作、生活，甚至成為美國公民，是一種「全面的生活方式」。

陳澍更直言，「別被K字簽證迷惑了」，「K字簽證」是中國為了要引進外國專家，但中國引進外國專家的目的是為了「推動自己的議程」，歸根結底是為了實現「自力更生」。

報導強調，中共總書記習近平多次強調要「堅持自力更生」，以應對地緣政治的不確定性和外部敵對勢力的挑戰。