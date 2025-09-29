快訊

花蓮災區數據再更新！中央協調所統計目前18人死亡、6人失聯

許光漢回來了！千人擠爆信義區 親吐「真的很幸福」

外籍大學生結伴戲水20歲男溺斃 部落耆老：沙拉灣瀑布是禁忌之地

搶人才 陸外交部：將增設青年科技人才簽證

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。（央視新聞截圖）
大陸外交部發言人郭嘉昆。（央視新聞截圖）

在美國宣布H1B簽證費暴增至每年10萬美元後，中國大陸外交部星期一稱，中國大陸將增設青年科技人才簽證，即「K字簽證」。大陸外交部發言人郭嘉昆表示，為促進中外青年科技人才交流與合作，中國決定在普通簽證類別下，增設青年科技人才簽證即K字簽證。

在9月29日的大陸外交部例行記者會上，有記者就中國推出K字簽證問題提問。郭嘉昆回應說，關於申辦K字簽證的具體事宜，請關注中國駐外使領館即將發布的相關訊息。

大陸國家移民管理局8月14日在官網公告，大陸總理李強日前簽署國務院令，決定修改外國人出入境的管理條例，在普通簽證類別中新增K字簽證，發給入境的外國青年科技人才。

根據條例，申請K字簽證，須符合中國政府有關主管部門規定的外國青年科技人才的條件和要求，並提交相應證明材料。

據新華社稍早報導，大陸司法部、外交部、公安部、國家移民局說，K字簽證簽發給從境內外知名大學或科研機構科學、技術、工程、數學學科領域專業畢業，並獲得學士學位及以上證書者，或在上述機構從事相關專業教育、科研工作的外國青年科技人才。

相較於現有的12類普通簽證，K字簽證將在入境次數、有效期、停留期方面為持證人提供更多便利。持證人入境後，可從事教育、科技、文化等領域交流及創業、商務等活動。

大陸近年逐漸放寬簽證政策，截至7月底，大陸與75個國家實施單方面免簽入境或互免簽證。今年上半年，免簽入境中國的外國人達1364萬人次，同比增加53.9%。

