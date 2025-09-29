中國發改委：經濟風險挑戰不少 依變化及時推出政策

中國國家發改委政策研究室副主任兼發言人李超今天說，中國當前經濟運行仍面臨不少風險和挑戰，外部環境仍嚴峻複雜，經濟回升向好的基礎仍需進一步鞏固。發改委將適時加力實施宏觀政策，並做好政策預研儲備，根據形勢變化及時推出。

此外，李超同時宣示，中國國家發改委將會同相關部門多措並舉，支持包括民營企業在內的各類企業深度參與「人工智能（人工智慧，AI）+」行動。

中國國家發改委今天舉行記者會。李超說，8月份在宏觀政策持續發力等因素的帶動下，中國經濟運行「總體平穩」。

李超表示，8月份中國經濟從供給側看，生產「平穩增長」，製造業、服務業的「重點領域增勢良好」；從需求側看，政策效能持續顯現，展現出「較強的韌性和抗壓能力」；消費方面，「以舊換新」相關零售額繼續保持較快成長。

她提到，當前中國經濟運行依然面臨著不少的風險和挑戰，外部環境仍然嚴峻複雜，經濟回升向好的基礎仍需進一步鞏固。下一步，中國國家發改委將持續發力，適時加力實施宏觀政策，同時也將持續加強經濟監測、預測、預警，做好政策預研儲備，根據形勢變化及時推出。

李超針對「AI+行動」表示，民企是參與「AI+行動」的主力軍，以今年第1季為例，中國新設立AI軟體研發類民企25.4萬家。從成效看，民企是推動AI落地應用的先鋒隊，不少民企已經率先把AI運用到其生產工藝和業務流程中。

她說，中國國家發改委下一步將會同相關部門多措並舉，支持包括民營企業在內的各類企業深度參與「AI+行動」。在政策上，將在「兩重」建設當中支持國產算力模型語料庫的發展，加大「兩新」政策對民營企業的支持力度，在資金上持續在算力等領域發放「人工智能券」，為企業使用算力服務提供補貼。