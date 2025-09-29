泡泡瑪特星星人新系列今晚開售 隱藏款炒到15倍

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
將於今日晚上10時發售的「星星人美味時刻系列-現烤小餅乾毛絨掛件盲盒」受到追捧。有的已炒高到發售價的15倍。（抖音截圖）
在上香港上市的泡泡瑪特又再有新品，而且在開售前已出現炒高價格。

據瀟湘晨報引述得物App顯示，將於今日晚上10時發售的「星星人美味時刻系列-現烤小餅乾毛絨掛件盲盒」受到追捧。其中，隱藏款「小熊餅乾」最高成交價從59元(人民幣‧下同)上漲至929元，炒高近15倍，是近期溢價最高的系列；單個盲盒成交價從59元上漲至249元，一組6個成交價從354元上漲至1499元，均較原價貴多逾3.2倍。

得物App顯示，迷你版Labubu盲盒「The Monsters心底密碼系列」發售時，隱藏款「愛心」成交價由79元上漲至991元，炒高11.5倍，一組14隻由1106元叫價衝上2132元，炒高近1倍，單款價格由79元上漲至175元，炒高1.2倍。這意味在該平台「星星人美味時刻系列」的溢價幅度超過了迷你版Labubu盲盒。

此外，「星星人美味時刻系列」手辦也受到追捧，該系列一組12個，外加一個隱藏款。其中，熱度較高的有「星星糖」、「馬卡龍時刻」、「招吉布丁」3款。據二手交易平台閒魚數據顯示，該系列手辦一組原價828元，被炒高逾27%，至1055元。

泡泡瑪特上半年成績開紅盤，銷售額達19.3億美元，市值逾500億美元，全球擁有5百多家門市。

