黃仁勳：中國晶片僅落後「數納秒」
輝達行政總裁黃仁勳稱，中國在晶片製造方面只是落後美國「數納秒」，籲華府允許美企在中國大陸市場競爭。
黃仁勳日前出席社交平台BG2 Podcast專訪節目時說，中國大陸擁有雄厚的人才儲備，加上內部競爭激烈，稱中國在晶片研發和製造方面快速發展並極具潛力，只是幾納秒落後於美國。1納秒等於十億份之一秒。
他稱，美國政府應該允許美國科技公司在包括中國大陸市場在內的全球範圍競爭，允許輝達等公司向中國銷售產品，強調在中國市場保持競爭力，將令美國能夠在全球範圍內推廣美國技術，並最大限度地提升美國的經濟成就和地緣政治影響力。
黃仁勳亦希望中國大陸繼續對外來投資保持開放，亦希望中國企業參與全球競爭。
