陸媒：萬達董事長王健林被限制高消費措施已取消

聽新聞
中央社／ 台北29日電
萬達集團董事長王健林。 中新社
萬達集團董事長王健林。 中新社

前中國首富、萬達集團董事長王健林昨天被披露被法院限制高消費。財聯社等陸媒報導，王健林被限制高消費的措施已取消。

據財聯社等媒體報導，根據29日查詢，中國執行信息公開網已經沒有萬達集團董事長王健林「限高」訊息。同時，另據企查查訊息，並未顯示王健林「限高」風險。

第一財經、21財經28日報導，萬達內部人士向媒體說，「（限高）是萬達下屬項目公司經濟糾紛導致，事實上之前雙方一直在通過多種方式協商解決，我們也正在了解具體情況，本次或因在執行層面信（訊）息不對稱導致。」

王健林是昔日中國首富。2015年，王健林以人民幣2600億元（約相當於當時的新台幣1兆3000億元）的資產登上「胡潤全球華人富豪榜」榜首，坐上中國首富寶座。

其財富於2016年攀上高峰後，10年來不斷走下坡。2019年，王健林的資產更從前一年的人民幣1566.3億元暴跌至883.9億元；在前述不斷出脫資產抵債下，至2024年，他的資產已較10年前萎縮了8成，黯然退出了胡潤百富榜。

王健林 資產

