大陸新稅收徵管法重點分析

經濟日報／ 夏嵐（富拉凱投資銀行中國註冊會計師）　

台商應注意新版稅收徵管法引發的納稅變化。

2025年3月，大陸財政部、稅務總局公布《稅收徵收管理法（修訂徵求意見稿）》（簡稱修訂草案），標誌大陸稅制將趨向透明化、數位化與法治化。

對台商來說，此次徵求意見稿變化較大的部份分析如下：

一、擴大反避稅範圍：從企業到個人全覆蓋

過去稅務機關主要針對企業間的關聯交易進行反避稅審查；而草案將監管範圍明確擴展至納稅人與其關聯方間的業務往來，例如公司與自然人、自然人與自然人間的交易都是關注重點，所以台商個人與關聯方的交易也將納入反避稅審查範圍，未來只要缺乏合理商業目的，就容易成為稅務機關關注對象，但草案並未給出合理商業目的的認定標準，非常容易因不同地區稅務機關執法尺度不同帶來不同稅務風險。

二、電商與跨境平台監管：交易全面透明化

首次將電商和跨境交易平台納入稅收徵管範圍，要求報送交易方身分資訊與涉稅資料。台商在大陸通過電商平台銷售，過去可能存在漏開發票、低申報情況，未來這些都將因在平台報送機制下而被自動捕捉；若各平台上的銷售資料與企業財務報表不一致，就可能直接成為稅務稽查依據。

《互聯網平台企業涉稅資訊報送規定》（國務院令第810號）規定，電商平台需從‌2025年10月1日起‌，向稅務機關報送平台內經營者和從業人員的身分資訊及收入資訊。雖然草案還在徵求意見，但電商已開始向稅務機關報送收入等涉稅資訊，台商應儘快建立內部的稅務申報對接機制，並規範合同、發票、出入庫與結算，確保平台資料與財務報表相符。

三、大數據與協力廠商信息：稅收監管進入「穿透式」時代

稅務機關可綜合利用依法獲取的協力廠商資訊進行風險分析，明確稅務機關可以核查納稅人的支付方相關帳簿、資料，通知平台經營者、電子支付服務提供者的納稅相關情況，複製納稅人的財產登記資訊和身分資訊，同時將納稅人登記註冊地、貨物託管處、相關物流企業、匯款和證券交易結算資金帳戶、非銀行支付機構的支付帳戶等，都被納入未來稅務檢查範圍。

上述資訊最普遍的如銀行帳戶流水、不動產交易記錄、協力廠商支付資料（如支付寶、微信支付）等。故以往通過現金或個人帳戶隱瞞收入或支出的方式，未來都有可能被大數據比對發現，台商必須特別注意涉及個人帳戶的收支業務，降低因稅務比對核查衍生的風險。

四、取消「先繳稅後申訴」

大陸稅務爭議處理一直有個問題，那就是企業必須先繳納爭議稅款，才能進入復議或訴訟程序，但此次草案取消了「先繳稅後申訴」的限制，允許納稅人在未繳納爭議稅款的情況下，就直接申請復議或訴訟，這樣在爭議期間就無需動用大量現金繳稅，避免因資金鏈緊張影響正常經營。

 (本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)

