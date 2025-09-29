大陸 AI 工程技術人員薪情好

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

北京市人力資源和社會保障局發布《2025年北京市人力資源市場薪酬數據報告》，顯示大陸2024年戰略性新興產業薪酬持續領跑，其中人工智慧（AI）工程技術人員年薪中位數達人民幣31萬元（約新台幣133萬元）。

據新京報報導，上述報告指出，2024年大陸各行業薪酬水準均呈現差異化增長，以積體電路、新一代訊息技術、智慧／高端製造、數位經濟、新能源及智能網聯汽車為代表的戰略性新興產業薪酬水準持續領先，生活服務產業如運輸／物流、餐飲／住宿等薪酬保持穩定增長。

報告發現，在新興產業中，AI工程技術人員年薪中位值達人民幣31萬2,684元，大數據工程技術人員年薪中位值為人民幣31萬6,388元，汽車運用工程技術人員年薪人民幣29萬6,955元，AI訓練師則為人民幣18萬1,023元。

此前，大陸求職平台脈脈《2025年AI人才流動報告》顯示，今年前七個月AI新發職位量年增超過十倍，履歷投遞量增幅11%，平均月薪人民幣6.1萬元。「算法」類職位仍緊缺，其中「搜索算法」人才最稀缺，人才供需比僅0.39；AI科學家／負責人平均月薪超人民幣13萬元，大模型算法、搜尋算法、AIGC算法工程師名列前茅。

央視財經提到，今年秋季校園招募中，AI工程師需求年增25%，算法、機器人算法及深度學習工程師分別增幅69%、51%及7%。海外留學及工作背景人才回流，使競爭更激烈，企業重視對AI技術理解與應用能力。

