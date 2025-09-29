聽新聞
0:00 / 0:00
限高令…王健林不能亂花錢 萬達集團創辦人身陷債務泥淖
曾經是全球華人首富、大連萬達集團創辦人及其法定代表人王健林，近期被法院限制高消費（限高令）。在「限高令」下，被執行人在搭飛機時不能買高等的艙位、且也不能購買不動產或蓋新房、不能買車、在星級以上就店消費等。
此舉是大陸人民法院對被執行人限制高消費的一種間接執行的措施。目的是防止受害人的財產減損，切實保護債權人的合法權益。
截至目前，大連萬達集團被執行金額約人民幣142.93億元，共計有57條股權凍結信息。其中，今年9月以來，共有五條股權凍結資訊，被凍結股權人民幣145.33億元。目前，王健林名下有42家公司，僅十家處於存續或者遷出狀態，其餘處於吊銷狀態。
大連萬達集團近兩年面臨較大債務壓力。據大連萬達商管2024年Q3財務數據，截至2024年9月底，萬達商管一年內到期的非流動負債約人民幣400.84億元，短期借款約人民幣38.89億元，長期借款約人民幣1,064.6億元，應付債券約人民幣61.91億元，流動負債合計約人民幣914.2億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言