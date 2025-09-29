聽新聞
限高令…王健林不能亂花錢 萬達集團創辦人身陷債務泥淖

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
萬達集團董事長王健林。（中新社）
萬達集團董事長王健林。（中新社）

曾經是全球華人首富、大連萬達集團創辦人及其法定代表人王健林，近期被法院限制高消費（限高令）。在「限高令」下，被執行人在搭飛機時不能買高等的艙位、且也不能購買不動產或蓋新房、不能買車、在星級以上就店消費等。

此舉是大陸人民法院對被執行人限制高消費的一種間接執行的措施。目的是防止受害人的財產減損，切實保護債權人的合法權益。

截至目前，大連萬達集團被執行金額約人民幣142.93億元，共計有57條股權凍結信息。其中，今年9月以來，共有五條股權凍結資訊，被凍結股權人民幣145.33億元。目前，王健林名下有42家公司，僅十家處於存續或者遷出狀態，其餘處於吊銷狀態。

大連萬達集團近兩年面臨較大債務壓力。據大連萬達商管2024年Q3財務數據，截至2024年9月底，萬達商管一年內到期的非流動負債約人民幣400.84億元，短期借款約人民幣38.89億元，長期借款約人民幣1,064.6億元，應付債券約人民幣61.91億元，流動負債合計約人民幣914.2億元。

