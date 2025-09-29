大陸房市疲弱 平均工資漲不動…31省市去年漲幅普遍在2%以內

大陸31個省市2024年社會平均工資（簡稱社平工資）數據相繼出爐，與往年高增長相比，2024年各地社平工資漲幅普遍處於1%-2%之間。分析指出，這與房地產等傳統行業仍處下行周期有關，而新興行業占比相對小，對整體平均工資拉動有限。

由前一年城鎮非私營單位和私營單位加權計算的「全口徑就業人員平均工資」，是反映大陸居民收入水平的指標之一。新加坡聯合早報指出，往年該數據通常會在7至8月公布。但各地今年延至9月中旬才陸續發布。

在大陸31個省市中，有四個地方的月社平工資超過人民幣1萬元，分別是深圳人民幣14,755元，上海人民幣12,434元，北京人民幣11,937元，西藏由於工資納入高原津貼和物價補貼，也達到人民幣11,777元；江西、河南、湖南、廣西月社平工資在人民幣7,000元以下。

從漲幅來看，除黑龍江社平工資維持8%的高漲幅外，其餘省份漲幅普遍放緩，大部分是介於1%至2%區間。

東方財富研究中心指出，以北京和上海來說，社平工資增速正在放緩。北京2024年社平工資上漲1.47%，而2023年增速高達4.1%；上海2024年社平工資上漲約1.03%，與2023年基本持平，但在2019至2023年間平均每年漲幅約11%。

北京大學新結構經濟學研究院研究員沈鴻分析，社平工資增速放緩，一方面是房地產等傳統行業仍處於下行周期，導致相關從業人員的工資水平受到影響。同時，目前大陸經濟處於轉型期，新興行業占比相對較小，對整體平均工資的貢獻有限。