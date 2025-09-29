陸超級黃金周 消費大爆發…有望實現二位數增長

今年大陸十一長假、中秋節「雙節合一」，共計有八天連假，外界關注大陸能否趁這波連假促進消費增長。有分析稱，今年史上最長「超級黃金周」，為長途旅行提供充足時間，機票預訂已全面進入高峰期，且在大陸官方刺激經濟「組合拳」助力下，今年大陸十一黃金周消費有望實現二位數增長。

大陸交通運輸部門預測，今年十一假期人們出行需求非常旺盛。八天假期全社會跨區域人員流動量將達到23.6億人次，平均每天約2.95億人次，比去年同期增長3.2%左右。

大陸國家移民管理局預估，今年十一假期日均出入境旅客將突破200萬人次，預計出入境客流高峰主要集中在10月1日和6日。受免簽政策、航班恢復等利多影響，中外旅客跨境遊需求旺盛，大陸全國口岸將迎來出入境高峰。

據航旅縱橫大數據顯示，截至26日，大陸十一假期國內航線機票預訂量已突破1,019萬張，日均預訂量較去年同期增長約6%；出入境航線機票預訂量超過169萬張，較去年同期增長約12%。今年十一連假預售機票價格亦較去年同期上漲9.1%。

春秋旅遊的訂單數據顯示，截至目前，其假期預訂出遊人次年增長近30%、人均單價年增約20%；阿里旗下平台飛豬預訂數據顯示，目前包括機票、酒店、門票、租車、線路遊在內的假期出遊商品預訂量，均大幅超越去年和同為八天連休的前年數據。其中，北京的十一、中秋假期旅遊預訂量年增超過50%、租車預訂量年增181%，線路遊預訂量年增93%。

有分析指出，當前的政策導向正展現出更大的靈活性和針對性，開始從依賴商品消費刺激，轉向更加均衡地重視和支援服務消費。服務消費，特別是旅遊、文化、娛樂、餐飲等，具有體驗性強、產業鏈長、就業容量大等特點，其復甦能更直接、更廣泛地惠及中小微企業和個體工商戶，帶動就業和收入增長。