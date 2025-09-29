大陸地方收緊汽車「以舊換新」

「江蘇商務」微信公眾號訊息顯示，江蘇省商務廳調整汽車「以舊換新」政策，其中包括汽車置換更新補貼政策於本月28日24時暫停實施。近期大陸多個省份收緊申領條件，或將對大陸汽車消費造成影響。

事實上，除了江蘇，包括湖北、重慶、廣西、浙江、甘肅、雲南、貴州、青海等多個省份，8月以來相繼收緊申領條件，或改為「先搶資格、後購車」新模式。這一變化意味普惠性補貼正在退潮，對於消費者而言，換車窗口期正在收緊。

另一方面，大陸車市即將面臨的另一挑戰是，今年是免徵新能源汽車車輛購置稅的最後一年。2026年和2027年，新能源汽車將減半徵收車輛購置稅，每輛新能源乘用車減稅額不超過人民幣1.5萬元。該政策自明年1月起正式實施，該舉近期引發大陸車界熱議。

長安汽車董事長朱華榮近日表示，因購置稅減半政策擬於2026年1月實施，預計對2025年12月及2026年第1季汽車產銷產生較大影響。他建議，明年1-2月暫不上調新能源車購置稅，從3月起每月增加1%，從7月正式開始徵收5%的購置稅。

近期陸汽車買氣仍暢旺，中汽協評估，進入「金九銀十」消費旺季，大型秋季車展陸續啟動，經銷商促銷，消費者購車需求升溫。